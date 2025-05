Najpierw wlepią Polakom karę, a potem zajmą pensję. Fiskus tak może

Tylko około 1 na 3 uprawnione osoby płacą w Polsce abonament radiowo-telewizyjny. Nic dziwnego, że rząd chce zmienić opłatę. Możliwości są dwie: albo opłata audiowizualna, pobierana z podatkami, albo finansowanie mediów w całości z budżetu państwa. Jednak zanim to się stanie, warto wiedzieć, że niepłacenie abonamentu może skończyć się nawet zajęciem pensji lub emerytury.

Fiskus może zająć pensję lub emeryturę

Jeśli masz zarejestrowany telewizor, a nie płacisz z tego tytułu abonamentu RTV, to Poczta Polska w końcu upomni się o pieniądze. W takim wypadku wysyłane jest pismo ponaglające. Po jego doręczeniu mamy 7 dni na uregulowanie zaległości. Jeśli tego nie zrobimy, to sprawa trafia do fiskusa.