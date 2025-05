Smartfony OnePlus dostaną nowe funkcje. Samsung się zaniepokoi

OnePlus zapowiedział już konfigurowalny przycisk Plus Key , który m.in. będzie uruchamiał nową funkcję AI Plus Mind . Pozwoli ona szybko zapisywać, katalogować i przywoływać kluczowe informacje widoczne na ekranie. Wszystko będzie zgromadzone w dedykowanej przestrzeni Mind Space . Jednak na tym pomysły OnePlusa związane ze sztuczną inteligencją się nie kończą.

OnePlus zapowiada też cały ekosystem OnePlus AI , czyli nowy zestaw funkcji AI skoncentrowany na produktywności, kreatywności, personalizacji i bezpieczeństwie. Inaczej mówiąc, są to narzędzia, które ułatwiają codzienne sprawy każdego z nas, czy to podczas nauki, czy w pracy.

OnePlus ogłosił także głębszą integrację z Google Gemini. Wkrótce Gemini będzie działać we własnych aplikacjach OxygenOS, m.in. w takich jak OnePlus Notes czy Zegar, a także w aplikacjach Google. Dzięki Gemini Live z kamerą i udostępnianiem ekranu użytkownicy będą mogli prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym o tym, co widzi ich kamera lub co jest na ekranie telefonu.