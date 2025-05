OnePlus: koniec Alert Slidera, ale jest coś lepszego

Suwak wyciszania Alert Slider był jednym z najbardziej lubianych elementów w telefonach OnePlus. Został wprowadzony w 2015 roku i pojawiał się w większości flagowych modeli marki, jednak rok 2025 przyniósł zmianę. W kompaktowym flagowców OnePlus 13T zamiast Alert Slidera pojawił się Fast Key, natomiast na światowych rynkach nowy element będzie wprowadzany jako Plus Key i zyska dodatkowe funkcje.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak zapowiada producent, Plus Key to konfigurowalny przycisk, który zadebiutuje w nadchodzącym modelu OnePlus 13s – jest to wariant OnePlus 13T przeznaczony dla Indii. Jednak w dalszej kolejności Plus Key trafi do wszystkich smartfonów OnePlus wprowadzanych na rynek w tym roku.

OnePlus zachwala, że Plus Key to ewolucja kultowego Alert Slidera. Przycisk umożliwia wykonywanie różnych działań, takich jak zmiana profilu dźwięku, uruchamianie aparatu, tłumaczenie czy nagrywanie. Kluczową funkcją ma być jednak aktywacja AI Plus Mind – nowej opcji, która pozwoli szybko zapisywać, katalogować i przywoływać kluczowe informacje widoczne na ekranie. Zdaniem OnePlusa, to krok w stronę prawdziwie spersonalizowanej sztucznej inteligencji.

Schemat działania AI Plus Mind jest prosty. W momencie, gdy użytkownik natrafi na informacje, które chce zachować – np. harmonogramy, szczegóły wydarzeń, rezerwacje czy ogłoszenia – może je zapisać, naciskając Plus Key lub przesuwając trzema palcami w górę. AI Plus Mind inteligentnie zapisuje istotne treści z ekranu w dedykowanej przestrzeni Mind Space. Zapobiega to przeciążeniu informacjami poprzez przechowywanie tylko tego, co potrzebne, w jednym i łatwo dostępnym miejscu. Bardzo to przypomina klawisz Essential Key i przestrzeń Essential Space z telefonów Nothing i CMF.

OnePlus tłumaczy, że AI Plus Mind to coś więcej niż zwykły zrzut ekranu. Funkcja wykorzystuje AI do kontekstowej analizy treści, np. wyodrębnia szczegóły z obrazów lub tekstu i dodaje je bezpośrednio do kalendarza użytkownika. Co więcej, zintegrowane rozwiązanie AI Search umożliwi łatwe wyszukiwanie tych zapisanych treści. Jeszcze w tym roku AI Plus Mind automatycznie zacznie kategoryzować zapisane dane, by lepiej je organizować.