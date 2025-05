mObywatel z ważną zmianą od 1 lipca. Skorzysta ponad 1,2 mln Polaków

Minister Cyfryzacji w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał komunikat w tej sprawie. Wszystkie dotychczasowe legitymacje – fizyczne i cyfrowe – pozostają ważne do końca ich terminu . Od 1 lipca legitymacja studencka w telefonie stanie się podstawową formą potwierdzania statusu studenta, choć na wniosek studenta będzie możliwość wyrobienia dokumentu fizycznego . Bez takiego wniosku tradycyjna legitymacja nie będzie wydawana.

Legitymacja studencka w formie dokumentu mobilnego potwierdza te same uprawnienia, co dotychczasowa karta elektroniczna. Studenci nadal będą mogli korzystać z fizycznych kart procesorowych – na własny wniosek. Dotychczas wydane legitymacje, zarówno mobilne, jak i fizyczne, zachowują ważność do terminu wskazanego na dokumencie.