Oppo i OnePlus z darmówką. Dostaniesz 50 kanałów TV, filmy i seriale

Sprzęt

Oppo i OnePlus ruszają z nową promocją. Można zgarnąć voucher uprawniający do korzystania z telewizji online Pilot WP, przez trzy miesiące za darmo. A to oznacza dostęp do 50 kanałów TV na żywo oraz dużego katalogu filmów i seriali. Warunek? Trzeba kupić smartfon lub tablet jednej z marek.