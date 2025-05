Bankomat wyrzucił 3000 zł. Ale, właściciela już nie było przy maszynie

Okazuje się, że mężczyzna, który zabrał pieniądze nienależące do niego, może mieć teraz nie lada kłopoty i grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do tej niecodziennej sytuacji doszło w jednym z bankomatów w Ostrowi Mazowieckiej. Mieszkaniec próbował wpłacić na swoje konto sumę 3 tysięcy złotych. Bankomat pobrał poprawnie banknoty do przeliczenia i wpłacający był przekonany, że to już koniec transakcji. Ponieważ spieszył się, to szybko oddalił się od urządzenia, będąc pewnym, że wszystko poszło dobrze i sprawnie.