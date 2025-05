GeForce NOW teraz o 40% taniej, a do tego 11 nowych gier

Promocja na pół roku grania

Jednym z głównych punktów najnowszego ogłoszenia jest znacząca obniżka ceny subskrypcji Performance. Półroczny dostęp do tego popularnego planu można teraz nabyć o 40% taniej. To dobra okazja dla osób, które chcą wypróbować możliwości grania w chmurze z wyższą jakością streamingu lub przedłużyć swoją dotychczasową subskrypcję na korzystniejszych warunkach.

Nowe tytuły zasilają bibliotekę GeForce NOW

Biblioteka gier dostępnych w usłudze GeForce NOW regularnie się poszerza, oferując graczom dostęp do coraz szerszej gamy produkcji bez konieczności posiadania mocnego sprzętu. W tym tygodniu do oferty dołączyło 11 nowych tytułów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

Onimusha 2: Samurai’s Destiny.

To długo oczekiwany remaster klasycznego slashera od Capcom, który pierwotnie ukazał się w 2002 roku. Gracze przeniosą się do średniowiecznej Japonii, by jako samuraj stawić czoła armii demonów i dokonać zemsty.

Monster Train 2.

Kontynuacja uznanej gry strategicznej, która zręcznie łączy elementy karcianki i gatunku roguelike. Na fanów czekają nowe klany, nieznane dotąd frakcje przeciwników, świeże wyzwania oraz nowe tryby rozgrywki.

Święto Warhammer Skulls w chmurze

Nvidia poinformowała również o trwającym wydarzeniu Warhammer Skulls – corocznym święcie dedykowanym grom osadzonym w bogatym uniwersum Warhammera. Użytkownicy usługi GeForce NOW mogą aktywnie dołączyć do tej celebracji, korzystając ze specjalnych zniżek na szeroki wybór tytułów z tej serii. Wszystkie objęte promocją gry są dostępne do natychmiastowego strumieniowania za pośrednictwem chmury.

Pełna lista nowych gier w GeForce NOW

Oto kompletna lista jedenastu produkcji, które wzbogacają ofertę GeForce NOW w tym tygodniu (wraz z datą udostępnienia i platformą dystrybucji):

9 Kings (Steam, od 23 maja),

RoadCraft (Steam, od 20 maja),

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat - Enhanced Edition (Steam, od 20 maja),

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Enhanced Edition (Steam, od 20 maja),

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition (Steam, od 20 maja),

Game of Thrones: Kingsroad (Steam, od 21 maja),

Monster Train 2 (Steam, od 21 maja),

Blades of Fire (Epic Games Store, od 22 maja),

Splitgate 2 Open Beta (Steam, od 22 maja),

Survive the Fall (Steam, od 22 maja),

Onimusha 2: Samurai’s Destiny (Steam, od 23 maja).