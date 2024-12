Nietypowy film na święta szturmem zdobywa Netflixa. Nr 1 na liście

Na Netflixa wjechało już sporo produkcji z Bożym Narodzeniem w tle. Idealny czas, aby je wszystkie obejrzeć. Najnowszą propozycją platformy jest nietypowy thiller, którego akcja toczy się na lotnisku. Rzecz jasna, podczas Wigilii.

Kiedy Wigilia staje się koszmarem

Wesołe święta? Nie dla bohatera najnowszego filmu Netflixa, "Kontrola bezpieczeństwa". Na platformę właśnie trafił wciągający film o funkcjonariuszu ochrony, pracującym na lotnisku, który jest szantażowany przez tajemniczego podróżnego. To co jest interesujące, to fakt, że podobnie jak "Black Doves", akcja thillera toczy się podczas Świąt Bożego Narodzenia, a konkretnie - Wigilii. Także, jeśli nie wiecie co obejrzeć podczas jednego z przedświątecznych wieczorów - być może to będzie strzał w 10.

"Jedna torba, za jedno życie"

"Kontrola bezpieczeństwa" to amerykański thiller akcji, który został wyreżyserowany przez Jaume Collet- Sera. To dość nietypowa propozycja streamingowego giganta na święta. Wigilia świąt Bożego Narodzenia nabiera nieco innego wymiaru. Staje się tłem dla starcia młodego ochroniarza ( w tej roli, znany z "Kingsman: Tajne służby", Taron Egerton) z tajemniczym pasażerem. A wszystko zaczyna się od tego, że podróżny usiłuje przemycić podejrzany pakunek na pokład samolotu. Mamy tu cały wachlarz typowych dla kina akcji chwytów - napięcie, szantaż i nieoczekiwane zwroty akcji.

Film "Kontrola bezpieczeństwa" można obejrzeć od 13 grudnia na Netflixie. To oryginalna produkcja platformy.

