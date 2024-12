Od dziś zobaczymy go na Netflixie. Trudno o lepszy czas na premierę

Są takie filmy, po które sięgamy chętniej właśnie w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Netflix wie o tym bardzo dobrze i na dziś przygotował premierę filmu, który obejrzy pewnie większość polskich rodzin.

Mowa o animowanej produkcji "Tamte święta". Możecie być pewni, że nic bardziej uroczego nie zobaczycie dziś na żadnej innej platformie.

Najnowsza propozycja ucieszy wszystkich tych, którzy obejrzeli już wszystkie części Listów do M. i nie wiedzą po co sięgnąć, aby pozostać w świątecznym klimacie jak najdłużej. Najnowsza premiera Netflixa z pewnością trafi w gust większość polskich rodzin. Nie ma co ukrywać, grudzień, jak mało który miesiąc w roku, sprzyja rodzinnym seansom filmowym.

Tamte święta - o czym jest film?

Animacja skupia się na losach mieszkańców uroczego nadmorskiego miasteczka Wellington-on-Sea, w którym już czuć magię świąt. Niestety, śnieżyca stulecia jest w stanie pokrzyżować niektórym plany, w tym samemu Świętemu Mikołajowi, na którego przecież czekają dzieci.

Na zachętę podpowiemy, że za produkcję odpowiadają twórcy "To właśnie miłość" oraz "Notting Hill". Nie spodziewamy się zatem niczego innego, jak ogromnego sukcesu oglądalnościowego.

