Polski świąteczny film już stał się hitem. Wystarczyło 10 dni

Szósta odsłona serii "Listy do M." jest istnym dowodem na to, że najbardziej lubimy to, co już znamy. Najnowszy film z tego cyklu to już nasza świąteczna tradycja.

Świąteczna komedia "Listy do M. Pożegnania i powroty" to już film tak kultowy, że nie wyobrażamy sobie bez niego świąt. Nikt się jednak nie spodziewał, że szósta część uwielbianej przez Polaków serii odniesie tak gigantyczny sukces, w stosunkowo krótkim czasie. To niemal dwukrotnie większy rezultat niż w przypadku poprzedniej części. Jeszcze miesiąc do świąt, a tymczasem film przekroczył magiczną barierę miliona widzów. I to zaledwie w ciągu 10 dni od premiery. Jak widać, zapotrzebowanie na tego typu produkcję jest przeogromne i Polacy chętnie wybierają się do kina na tego typu komedie.

"Listy do M. Pożegnania i powroty" - to nie jest "odgrzewany kotlet"?

Nie. Nic z tego. Mimo faktu, że jest to szósta część z cyklu Listów do M. to film nadal cieszy się wielkim zainteresowaniem. Można powiedzieć, że dla wielu z nas stał się on już taką polską świąteczną tradycją. Film swój sukces zawdzięcza też w dużej mierze swojej gwiazdorskiej obsadzie. Jak co roku, w filmie wystąplili: Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Maciej Stuhr, Wojciech Malajkat, Janusz Chabior oraz Roma Gąsiorowska.

To niesamowite, że po tylu latach seria nadal budzi tyle emocji i gromadzi bardzo szeroką publiczność przed ekranami kin.

- cieszy się sukcesem, reżyser Łukasz Jaworski.

Szósta część filmu "Listy do M." pobiła tym samym wynik innego polskiego przeboju "Akademii Pana Kleksa".

O czym jest film "Listy do M. Pożegnania i powroty"?

Można powiedzieć śmiało, że o tym co zawsze. W obliczu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszyscy szykują się do wspólnego biesiadowania. Losy bohaterów przeplatają się ze sobą w uroczy sposób, tworząc ciepłą i pełną magii opowieść o Bożym Narodzeniu. Wszystko jest tu możliwe, a świąteczne niespodzianki wywracają życie bohaterów do góry nogami.

