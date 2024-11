Filmowy hit z gwiazdorską obsadą wjeżdża na Max. Już od 22 listopada

Listopad przyniósł wiele nowości na platformie Max. Wśród propozycji, których warto nie przegapić jest film "Morderstwo w Orient Expressie". Klasyczny kryminał na podstawie powieści Agathy Christie. Kto nie widział, ten ma teraz okazję nadrobić zaległości.

Listopad na platformie Max to nie tylko premiera pierwszego odcinka serialu "Diuna.Proroctwo", to także znakomite filmy, które dostarczą niezapomnianych wrażeń oraz dreszczyku emocji.

O czym jest Morderstwo w Orient Expressie?

Film jest adaptacją klasycznej powieści Agathy Christie, o takim samym tytule. W najbardziej luksusowym, jaki możemy sobie wyobrazić, pociągu świata ginie wpływowy amerykański biznesmen. Rozwiązania zagadki śmierci podejmuje się nikt inny, jak słynny detektyw Hercules Poirot. Ma on nie lada zadanie. Musi użyć wszystkich swoich umiejętności i sztuczek, aby wskazać mordercę spośród 13 współpasażerów. No i wiadomo, jak to on - nigdy się nie myli.

Obsada należy do tych najbardziej wyborowych. Kenneth Branagh nie tylko występuje tu w roli głównej, ale także reżyseruje. To właśnie jemu udało się zgromadzić iście gwiazdorską obsadę. Znajdziemy tutaj aktorów takiej rangi, jak: Johny Deep, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Judi Dench, Tom Bateman oraz Daisy Ridley.

Film Morderstwo w Orient Expressie będziemy mogli obejrzeć na platformie Max, od 22 listopada 2024.

