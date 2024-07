Co za epickie widowisko! Nowy zwiastun i data premiery wielkiego hitu

"Diuna: Proroctwo" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali na platformie Max. Właśnie do sieci trafił drugi zwiastun tej spektakularnej produkcji. Ujawniono też datę premiery.

Właśnie wypuszczono do sieci drugi zwiastun serialu Diuna: Proroctwo. Jak już pisaliśmy przy okazji pierwszego zwiastuna, akcja serialu została osadzona w uniwersum Diuny, stworzonym przez Franka Herberta. Cofniemy się 10 tysięcy lat, po to, aby znaleźć się przed czasami Paula Atrydy. Nieustraszone siostry Harkonnen wraz ze swoim bractwem, pokażą nam jak należy walczyć z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. Szykuje się piękne, epickie widowisko.

Diuna: Proroctwo powstała w oparciu o książkę Briana Herberta i Kevina J. Andersona, "Zgromadzenie żeńskie z Diuny". Prace nad serialem już trwają kilka lat. Nic zatem dziwnego, że i oczekiwania widzów rosną.

Prawdziwa moc bierze się z kontroli

Grzmi opis na Youtubie i to wystarczy już, aby mieć lekką "gęsią skórkę". Jest na co czekać. Warto przypomnieć, że będzie to oryginalna produkcja HBO. W sieci już możemy zobaczyć drugi zwiastun tej mega produkcji. Przy okazji ujawniono też datę premiery. Serial zadebiutuje na ekranach już w listopadzie 2024 roku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Max

Źródło tekstu: Max