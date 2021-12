Xiaomi 11T – test flagowca za małe pieniądze

W październiku 2021 roku na polskim rynku zadebiutowały nowe smartfony firmy Xiaomi z serii 11T. Już podstawowy model, który trafił do mnie na dwa tygodnie, oferuje świetne wyposażenie (przynajmniej na papierze), a także niezły wygląd. A jak się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Xiaomi 11T to duży, ale świetnie leżący w dłoni smartfon, który ma wyświetlacz FullHD+ z odświeżaniem 120 Hz oraz potrójny zestaw aparatów fotograficznych na tylnym panelu, z główną jednostką o rozdzielczości 108 Mpix na czele. Całość, napędzana MediaTekiem Dimensity 1200, zamknięta jest w odpornej na pyły i zachlapanie szklanej obudowie z aluminiową ramką.

Najważniejsze cechy telefonu:

Szklana obudowa z aluminiową ramką, Corning Gorilla Glass Virtus (przód),

Zgodność z normą IP53,

Wymiary: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm, masa: 203 g,

6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli, 395 ppi), 120 Hz, HDR10+, czujnik oświetlenia,

Głośniki stereo,

Czytnik linii papilarnych na boku obudowy (w przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy chipset MediaTek Dimensity 1200 (1 x Cortex-A78 @3 GHz + 3 x Cortex-A78 @2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 6 nm,

Grafika Mali-G77 MC9,

8 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej UFS 3.1 (106 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou, cyfrowy kompas, port podczerwieni, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 108 Mpix (Samsung Isocell HM2, 1/1,52", 0,7 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.8, PDAF, lampa błyskowa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; drugi aparat 8 Mpix (Sony IMX355, 1/4", 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 120˚ z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 5 Mpix (Samsung S5K5E9, 1/5", 1,12µm), teleobiektyw z przysłoną f/2.4, AF, zdjęcia makro,

Przedni aparat 16 Mpix (OmniVision OV16A1, 1/3,06", 1 µm), obiektyw z przysłoną f/2.45, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie 67 W,

Android 11 z interfejsem MIUI 12.5.8 2.0 (test na oprogramowaniu 12.5.8.0.RKWEUXM),

Cena początkowa: 2499 zł.

Zawartość opakowania

Xiaomi 11T sprzedawany jest w białym, kartonowym pudełku. Do mnie trafił smartfon w kolorze Meteorite Grey (szarym). W zestawie znalazła się ładowarka o maksymalnej mocy 67 W, przewód USB A-C oraz metalowa igła do wysuwania tacki na karty SIM. Jak przystało na Xiaomi, w pudełku nie zabrakło również bezbarwnego etui na telefon.



Podczas testów korzystałem z przewodowych słuchawek Samsung AKG oraz bezprzewodowych słuchawek Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis