Xiaomi 11 Lite 5G NE – chciał być pogromcą, pozostał średniakiem

Xiaomi 11 Lite 5G NE to nowsza wersja popularnego Mi 11 Lite, doskonale znanego już z naszego rynku. Nowa edycja jest ładna, lekka, płaska, ma doskonały ekran – i tym już zachwyca. Działa na ogół sprawnie, choć parę mankamentów może sprawić, że nawet zagorzali fani marki nieco stracą entuzjazm. Nie jest to absolutny pogromca średniej półki, ale na pewno jeden z ciekawszych modeli w tym segmencie.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G pojawił się na rynku w kwietniu. W pięć miesięcy później zadebiutował jego następca, czyli właśnie Xiaomi 11 Lite 5G NE. Skąd tak szybko wprowadzona nowa edycja? Pytanie jest zasadne, tym bardziej że za tym „NE” w nazwie kryje się w sumie niewiele zmian technicznych, zwłaszcza z punktu widzenia masowego odbiorcy. Producent oficjalnie nie wyjaśnił tej kwestii, ale wiadomo, że wiąże się to z zakończeniem produkcji przez Qualcomma układu Snapdragon 780G, który napędzał Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Był to jeden z efektów światowego niedoboru układów scalonych. Xiaomi musiało więc stworzyć nowy wariant telefonu, z teoretycznie słabszą jednostką. Jak więc sprawdza się NE z innym chipsetem? Sprawdziłem to.

Jakie warianty i jakie ceny?

Xiaomi 11 Lite 5G NE w oficjalnym sklepie producenta zastał wyceniony na 1899 zł. Tyle trzeba zapłacić za najprostszą wersję 8/128 GB, jednak bardziej wymagający użytkownicy będą zapewne chcieli wariant z 8 GB RAM. W takim razie będą musieli przygotować 2099 zł za model 8/128 GB lub 2399 zł za najlepiej wyposażony 8/256 GB.

Co w zestawie?

Pudełko z Xiaomi 11 Lite 5G NE zawiera poza smartfonem przyzwoity zestaw dodatków: ładowarkę 33 W, kabel USB C, przejściówkę audio USB C do jacka 3,5 mm (nie dostałem jej w testowym zestawie, ale w sklepie taką obiecują), kluczyk do karty SIM, a także etui. Pokrowiec wykonany jest z przezroczystego silikonu – czyli standard, ale może się przydać, w niektórych przypadkach nawet bardzo.

Źródło zdjęć: własne