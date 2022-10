Xiaomi 12 Lite zmierza do Polski. Znamy cenę

Xiaomi 12 Lite miał swoją globalną premierę ponad 3 miesiące temu, ale oficjalnie nie trafił do Polski. Teraz się to zmienia, a urządzenie jest już w cenniku T-Mobile oraz na stronie Orange.

Xiaomi 12 Lite to smartfon wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix i ma do towarzystwa aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro o rozdzielczości 2 Mpix.

Smartfon napędzany jest układem Qualcomm Snapdragon 778G, wspieranym przez 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Xiaomi 12 Lite obsługuje sieci 5G, oferuje też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem MIUI 13.

Polska cena Xiaomi 12 Lite

Smartfon Xiaomi 12 Lite nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery w Polsce, jednak urządzenie można już znaleźć na stronach działających u nas telekomów. Smartfon można wyszukać na stronie Orange Polska, gdzie został wyceniony na 2299 zł. Xiaomi 12 Lite znajduje się również w cenniku urządzeń sieci T-Mobile. U Magentowych cena wynosi nieco więcej, bo 2399 zł. W obu przypadkach chodzi o wariant 8/128 GB.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi, Orange, T-Mobile