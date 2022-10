POCO C50 już się zgłasza. Kolejny Xiaomi z czystym Androidem

Xiaomi szykuje kolejną nowość marki POCO i po raz kolejny idzie na łatwiznę, przemianowując znany już z rynku smartfon Redmi. O który dokładnie chodzi?

Urządzenia POCO z linii C to jedne z najtańszych telefonów Xiaomi, a poprzednik POCO C40 poza przystępną ceną (799 zł) przyciągał też uwagę nietypową konfiguracją – wykorzystaniem układu JR510 mało znanego producenta JLQ.

Następca, Xiaomi POCO C50, też zapowiada się dość osobliwie, co wiemy już z pierwszych wpisów – w bazie danych BIS oraz w na liście urządzeń zgodnych z wymogami Google.

POCO C50 zaistniał tam pod nazwą kodową „snow”, znana jest też jego częściowa specyfikacja. Smartfon otrzyma ekran o przekątnej HD+ 720 x 1600, a jego sercem będzie tym razem układ MediaTeka – budżetowy Helio A22. Ciekawostką jest niewielki rozmiar pamięci RAM – tylko 2 GB. Telefon ma pracować pod kontrolą systemu Android 12.

Chociaż znane są tylko szczątkowe dane na temat POCO C50, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia po prostu z przebrandowanym Xiaomi Redmi A1 lub Redmi A1+. Te bliźniacze telefony miały swoją premierę we wrześniu, a ich szczególną cechą jest wykorzystanie systemu Android 12 Go Edition – czyli czystej wersji platformy Google, ale w lekkim wydaniu, które jest w stanie sprawnie działać z mało wydajnym SoC i pamięcią RAM o wielkości 2 GB.

Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, to przekątna ekranu POCO C50 będzie miała 6,52 cala, pamięci wewnętrznej będzie 32 GB, może powstać też wariant z 3 GB RAM. Należy spodziewać się też dwóch tylnych aparatów – 8 Mpix (f/2,0) i 0,8 Mpix oraz przedniego 5 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh. Cena za ten model powinna być tez niższa – około 500 zł, jak Redmi A1.

W tej chwili nie wiadomo jeszcze nic na temat daty premiery POCO C50, ale zapewne nie nastąpi to w najbliższych tygodniach. C40 debiutował w czerwcu 2022, więc jego następca musi trochę poczekać.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Twitter