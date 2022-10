Rozwijany smartfon Motoroli: z 4 do 6,5 cala. To jest lepsze niż klapkowce!

Firma Lenovo przedstawiła prototypowy smartfon Motoroli z rozwijanym ekranem. Projekt robi piorunujące wrażenie – urządzenie niemal rośnie w rękach, zwiększając powierzchnię wyświetlacza. Jest przy tym zgrabne i poręczne.

Pomysł na smartfony czy inne sprzęty z rozwijanymi ekranami nie jest nowy, a swoje koncepcyjne urządzenia przestawiali już chyba wszyscy najwięksi gracze na rynku, z Samsungiem, LG czy Oppo na czele. Jak dotąd jednak żadne z tych rozwiązań nie trafiło na rynek, a producenci postawili na telefony rozkładane, co też na razie nie przyniosło rewolucji.

Przy okazji wydarzenia Lenovo Tech World '22 prezentacji doczekał się najnowszy prototyp rozkładanego telefonu Motoroli, który niemal sam, w oczach zmienia przekątną ekranu od kompaktowych 4 cali do standardowego dziś 6,5 cala.

Na zamieszczonym przez producenta wideo Luca Rossi, wiceprezes w Grupie Lenovo, pokazuje, jak to działa. Telefon z rozwijanym ekranem OLED po naciśnięciu przycisku na boku obudowy płynnie zmienia wielkość ekranu – można go nosić w kieszeni w zmniejszonej formie i w razie potrzeby powiększyć, by na przykład oglądać wideo. Obraz samoczynnie skaluje się do uzyskanej przekątnej, a całość robi lepsze wrażenie niż telefony rozkładane – telefon wygląda na poręczny i wygodny w codziennym użyciu.

Pomysł Lenovo jest ciekawy z jednego powodu – chodzi o rozmiary. Spora część pomysłów czy nawet działających prototypów rozwijanych telefonów koncentrowała się wokół zagadnienia – jak ze smartfonu zrobić tablet. To z kolei powodowało, że urządzenia stawały się zbyt duże i za ciężkie, również koszta ich produkcji mogły być zbyt wysokie. Tymczasem koncept Motoroli od razu zakłada, że będzie to sprzęt niewielki, a w rezultacie o ogromnym potencjale dla masowego odbiorcy, który nie potrzebuje w kieszeni tabletu, ale rosnącym smartfonem by już nie pogardził.

Na wideo widać także laptop z rozwijanym ekranem, który na oko dwukrotnie zwiększa swoje wymiary – od standardowego w orientacji poziomej do kwadratowego – zapewniając ogromną przestrzeń roboczą do pracy.

Niestety, od prototypów do gotowych produktów droga bywa daleka, więc takich urządzeń nie kupimy zbyt szybko. Lenovo nie ujawnia na razie żadnych planów związanych z rynkowym debiutem sprzętów z rozwijanym wyświetlaczem.

