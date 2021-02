LG zawiesza projekt rozwijanego smartfonu

Coraz bardziej ponure wieści dotyczące modelu LG Rollable dochodzą do nas z Korei Południowej. Okazuje się, że LG zawiesza ten projekt.

LG bardzo dobrze radzi sobie na rynku telewizorów i w sektorze AGD, jednak prawie zawsze znajduje się w cieniu swoich sąsiadów z Samsunga. Szczególnie widoczne jest to w segmencie smartfonów. To Samsung prowadzi na rynku, kiedy LG ma 2-3% rynku. Mniejszy z koreańskich producentów jest jednak bardzo odważny. LG nie bał się zrezygnować z jednej z flagowych linii na rzecz średniej półki, zaprezentował jedyny w swoim rodzaju smartfon LG Wing z obrotowym wyświetlaczem i prowadził zaawansowane prace nad rozwijanym modelem LG Rollable.

Niestety, okazuje się, że firma z Korei Południowej zmieniła zdanie. Tak donosi koreańska agencja prasowa Yonhap. Powodem jest to, że odważne projekty zwyczajnie... się nie sprzedają. LG Wing nie osiągnął sukcesu finansowego, ciężko zatem przypuszczać by o wiele droższy Rollable sprzedawał się zatem jak ciepłe bułeczki. Nie znaczy to jednak, że LG zrezygnował z tego projektu już na stałe - to tylko zawieszenie. Na moment, kiedy takie modele będą jednak częścią głównego nurtu trzeba długo poczekać. A to oznacza, że i LG Rollable długo się nie pojawi.

