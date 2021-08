Huawei szykuje telefon z rozwijanym wyświetlaczem

Huawei wcale nie zamierza odchodzić z rynku smartfonów. Chińczycy szykują całkowicie nowy telefon. Będzie on miał rozwijany wyświetlacz.

Huawei coraz mniej jest zależny od rynku smartfonów, jednak nie znaczy to, że zamierza on ten rynek opuścić. Ostatnio Huawei wprowadził do Europy model Huawei Nova 8 i zaprezentował swoje nowe flagowce z serii Huawei P50. Pojawią się też kolejne smartfony z tej serii. Teraz słyszymy z kolei o kolejnym szykowanym urządzeniu. Nowy smartfon będzie bardzo innowacyjny - będzie miał powiem rozwijany wyświetlacz. Wcześniej nad podobnym telefonem pracował LG, jednak nie doczekał się on realizacji. Koreańska firma wcześniej bowiem całkowicie wycofała się z wydawania nowych smartfonów.

Model LG miał nazywać się LG Rollable, tutaj możemy się z kolei spodziewać nazwy Huawei Mate X Rollable. Będzie to właśnie rozwinięcie serii składanych urządzeń Mate X. Tutaj wyświetlacz będzie owinięty dookoła całego urządzenia i będziemy mogli go swobodnie rozwijać. Odpowiedni wniosek trafił już do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Nie wiemy jednak jeszcze nic na temat specyfikacji poza tym, że wyświetlacz ma zostać wykonany w technologii POLED.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: wipo, lets go digital