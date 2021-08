Huawei nova 8 wychodzi poza Chiny

Lepiej późno niż wcale. W grudniu oficjalnie w Chinach zadebiutował smartfon Huawei nova 8. Teraz nowy telefon trafił do Europy. Konkretnie - do Rosji.

Pod koniec zeszłego roku w Chinach pojawił się Huawei nova 8. Od tego czasu słuch o nim zaginął, a Huawei skupił się na wprowadzaniu na rynek kolejnych smartfonów. Wydawało się, że telefon ten nigdy nie trafi do Europy. Okazało się jednak, że czasami opłaca się poczekać. Średniopółkowiec opuścił właśnie Państwo Środka i trafił do Europy. W pierwszej kolejności model zawitał do Rosji. Niestety, jest on nieco słabszy niż w wersji chińskiej. Tam miał on bowiem Kirina 985, natomiast teraz ma on Kirina 820E.

Cała reszta pozostała bez zmian. Wyświetlacz OLED ma 6,57 cala. Z przodu znajduje się pojedynczy sensor 32 Mpix, natomiast z tyłu są cztery sensory aparatu. Są to odpowiednio 64 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Użytkownicy w Rosji dostaną wariant z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma 3800 mAh i można go naładować dzięki ładowaniu 66 W. W 15 minut można naładować go do 60%, natomiast ładowanie do pełna zajmie jedynie 35 minut. Urządzenie kosztuje 39999 rubli, czyli około 2100 złotych.

Zobacz: Oppo i Huawei w ofercie tygodnia Orange. Zaoszczędzić można do 350 zł

Zobacz: 65 urządzeń Huawei i Honor z aktualizacją do HarmonyOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: playfuldroid, wł