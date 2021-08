65 urządzeń Huawei i Honor z aktualizacją do HarmonyOS

Na oficjalnym koncie HarmonyOS w serwisie Weibo.com pojawiła się lista urządzeń marek Huawei i Honor, które mogą już pobrać aktualizację oprogramowania do HarmonyOS 2.0. Jest na niej 65 smartfonów i tabletów.

Już 65 urządzeń marek Huawei i Honor kwalifikuje się do aktualizacji oprogramowania do HarmonyOS 2.0. Stabilna wersja systemu operacyjnego firmy Huawei jest dostępna dla smartfonów i tabletów obu marek, ale póki co tylko na ich chińskich wariantach z dodatkowymi, fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami. Pełną listę tych urządzeń widać w poniższej tabeli. Dwa dolne wiersze zawierają smartfony marki Honor.

Huawei obiecał, że około 100 urządzeń z Androidem otrzyma aktualizację do HarmonyOS 2.0. Powyższa lista zawiera prawie dwie trzecie z tej liczby, co jest pozytywną wiadomością. Warto zauważyć, że lista zawiera telefony takie jak Honor 20 i Honor View 20, sprzedawane poza Chinami z usługami Google Mobile Services.

Oczekuje się, że do pierwszej połowy 2022 roku oprogramowanie HarmonyOS powinno trafić na pokłady jeszcze starszych urządzeń Huaweia z serii Mate 10, Mate 9, P20 i P10. Na informacje, czy tak się rzeczywiście stanie, musimy jeszcze trochę poczekać. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nowe oprogramowanie mogą dostać nawet 5-letnie sprzęty.

Źródło zdjęć: Telepolis, HarmonyOS / Weibo

Źródło tekstu: HarmonyOS (Weibo)