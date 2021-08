Huawei MateStation S to pierwszy komputer stacjonarny Huaweia

Huawei wprowadził na polski rynek swój pierwszy komputer stacjonarny. To Huawei MateStation S. W przedsprzedaży można go kupić w promocyjnej cenie.

Huawei stale rozszerza swoją ofertę i wchodzi na kolejne rynki. Oczywiście wszyscy znamy powód. To jednak najlepszy przykład na to, że chińska marka nie ma najmniejszego zamiaru ulegać przeciwnościom losu. Teraz Huawei wprowadził na polski rynek swój pierwszy komputer stacjonarny. To Huawei MateStation S. Sercem nowego urządzenia jest procesor AMD Ryzen 5 4600G. Do kompletu użytkownik otrzyma zintegrowaną kartę graficzną Radeon. W kwestii pamięci otrzymamy 8 GB RAM (DDR4 3200 MHz) i 256 GB M.2 NVMe SSD. Pamięć RAM możemy rozszerzyć za pomocą dodatkowych złączy na płycie głównej.

Huawei zachwala, że jego nowy produkt pozwala na sprawną cyrkulację powietrza. Gorące powietrze jest odprowadzane przez specjalnie przeznaczony do tego kanał. Ułatwia to chłodzenie. Obudowa ma pojemność 8,6 litra, ale bądźmy szczerzy: takie określenie jest równie sensowne jak legendarne baseny olimpijskie. Komputer ma 29,3 cm wysokości, 9,3 cm szerokości i nieco ponad 31,5 cm długości. To naprawdę kruszynka. Waży on ledwie 4,2 kg. Z przodu znajdziemy jacka 3,5 mm, USB-C 2.0 oraz USB-A 3.2 Gen 2. Z tyłu znajdziemy z kolei wejścia HDMI, VGA, dwa porty USB-A 3.2 Gen 1, dwa porty USB-A 2.0 a także wejście i wyjście liniowe czy wejście mikrofonowe. W zestawie jest przewodowa klawiatura i mysz. Systemem operacyjnym jest Microsoft Windows 10 Home.

Komputer obsługuje także autorskie technologie Huawei Share i Multiscreen Collaboration. Współgra w ten sposób ze smartfonami, tabletami i laptopami marki. Na przykład po dotknięciu smartfonem prawego klawisza Shift na klawiaturze MateStation S, użytkownik może na przykład przesłać na komputer wybrane pliki i edytować dokumenty. Drugie z rozwiązań pozwala na współdzielenie ekranu smartfonu lub tabletu na komputerze. Można też używać do trzech aplikacji smartfonu czy tabletu jednocześnie.

Do 22 sierpnia trwa przedsprzedaż komputera Huawei MateStation S. W tym czasie kupić w promocyjnej ofercie w zestawie z monitorem Huawei Display 23.8” w rekomendowanej cenie 2999 zł. Wersja bez monitora kosztuje 2699 złotych. Sam monitor kosztuje natomiast 699 złotych. Huawei MateStation S jest dostępny w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom, Komputronik.

