Huawei Wireless Mouse GT - pierwsza, myszka dla graczy w ofercie marki

Huawei Wireless Mouse GT to nowa i zarazem pierwsza myszka dla graczy w ofercie chińskiej marki. Właśnie zadebiutowała w Polsce.

Firma Huawei zaprezentowała dzisiaj Wireless Mouse GT, czyli pierwszą myszkę dla graczy w swoim portfolio. Jak sama nazwa wskazuje, jest to model bezprzewodowy, który z komputerem może się łączyć poprzez Bluetooth lub 2,4 GHz. W razie potrzeby można ją też podłączyć przewodowo, za pomocą kabla USB-C.

Huawei Wireless Mouse GT

Gryzoń wyposażony jest w czujniki fotoelektryczne, które mają zmniejszać czas reakcji i ograniczyć błędy, w tym podwójne kliknięcia. Producent nie pochwalił się zastosowanym sensorem optycznym, ale przy czułości do 16000 DPI oraz prędkości maksymalnej 400 IPS możemy domniemywać, że to prawdopodobnie Pixart PMW3389. Jeśli tak rzeczywiście jest, to jest to jeden z najlepszych sensorów na rynku, które gwarantuje dużą precyzję sterowania.

Huawei Wireless Mouse GT ma wbudowany akumulator o pojemności 790 mAh, który - według producenta - zapewnia do 340 godzin pracy z wyłączony podświetleniem lub 60 godzin z uruchomioną iluminacją. Natomiast naładowanie go do pełna zajmuje około 90 minut. Myszka obsługuje też ładowanie bezprzewodowe Qi (5 W). Cena to aż 499 zł, ale w zestawie otrzymujemy opaskę sportową Huawei Band 6.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei