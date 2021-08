Telefony Honor z HarmonyOS. Huawei zaktualizuje nawet pięciolatki

Huawei wprowadza system HarmonyOS na coraz więcej urządzeń, w tym dość leciwych telefonów i tabletów. W świecie Androida to rzadkość, by nawet 5-letnie telefony dostawały aktualizację.

Huawei zaprezentował już pierwsze telefony z systemem HarmonyOS, czyli serię P50, poza tym możemy już kupić tablety i zegarki z systemem Huawei. Jednak stare urządzenia nie zostaną zapomniane. Aktualizacja została wydana dla niektórych zegarków, a następne w kolejce są telefony Huawei i Honor.

Telefony Honor, które dostaną HarmonyOS

W chińskich mediach społecznościowych pojawiła się lista urządzeń marki Honor, które dostaną aktualizację z HarmonyOS. Lista obejmuje na razie kilkanaście telefonów i jeden tablet. Są to modele:

Honor 30 Pro (cała seria)

Honor Play 4 Pro

Honor 20 (cała seria)

Honor Magic2

Honor V30 (cała seria)

Honor V20 (cała seria)

tablet Honor V6 (KRJ-W09/KRJ-ANO0)

Na tej samej liście potwierdzona została też aktualizacja dla licznych modeli Huawei z serii Mate (X, 40, 30 i 20), Huawei nova (5-8) oraz P40 i P30.

Trzeba przypomnieć, że Huawei pracuje nad sprowadzeniem HarmonyOS na jeszcze więcej starszych modeli. To może być dobre posunięcie, bo HarmonyOS ma znacznie lepiej niż Android znosić starzenie się telefonu. Huawei zapewnia, że zaktualizowane telefony mogą działać nawet szybciej, niż w dniu zakupu. HarmonyOS uprości obsługę telefonu, bez zaburzania wyrobionych już na Androidzie nawyków. Do tego, telefony mają dłużej trzymać na akumulatorze, płynniej uruchamiać gry i w ogóle zyskać drugie życie. Skutkiem ubocznym będzie też wprowadzenie tysięcy użytkowników w erę IoT bez wymiany ich telefonów – ekologicznie i za darmo.

W Chinach jest już dostępna wersja testowa oprogramowania z HarmonyOS dla starszych telefonów Huawei i Honor. Zainteresowani mogą ją pobrać, korzystając z aplikacji Wsparcie lub Moje Centrum. Proces jest znacznie łatwiejszy niż zapisywanie się do testów przez portal Huawei Community. Nie jestem w stanie potwierdzić, czy aktualizacja jest dostępna dla użytkowników poza Chinami, ale to raczej kwestia czasu. Tu widać też sporą zaletę HarmonyOS – jest na tyle elastyczny, że „pod spodem” może mieć cokolwiek.

Huawei obiecuje, że ponad 100 modeli urządzeń (telefonów, tabletów, zegarków, telewizorów itp.) będzie miało HarmonyOS w pierwszej połowie 2022 roku. Aktualizację dostaną nawet takie modele jak Huawei Mate 9 i Huawei P10, mające na karku już prawie 5 lat.

To na pewno pomoże chwalić się liczbami. Do końca roku Huawei chce mieć HarmonyOS na 300 mln sztuk urządzeń, z czego 200 mln to urządzenia własne, a 100 mln to produkty partnerów – Meizu, Midea, DJI, Tissot i innych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: mydrivers.com, RealMiCentral