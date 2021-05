Meizu zapowiada premierę urządzenia z HarmonyOS

Huawei zapowiada na 2 czerwca premierę nowej wersji HarmonyOS, jednak jeszcze wcześniej urządzenie z tym nowym systemem zaprezentuje... Meizu. To może być początek budowania poważnej, chińskiej kontrpropozycji wobec rozwiązań Google’a i innych amerykańskich producentów.

Za kilka dni, 2 czerwca, Huawei ujawni swoje nowości – system HarmonyOS 2.0 w finalnej wersji, a także urządzenia – tablet MatePad Pro 2 oraz zegarek Huawei Watch 3. Wydarzenie to będzie zwieńczeniem pół roku prac nad HarmonyOS 2.0 w wersjach beta i być może kamieniem milowym dla Huaweia, który dzięki temu będzie mógł uniezależnić się od Androida.

Zobacz: Huawei Watch 3 z HarmonyOS potwierdzony. To będzie prawdziwy smartwatch

Jak się jednak okazuje, z HarmonyOS chce korzystać nie tylko Huawei. Inna chińska firma – Meizu – organizuje swoje wydarzenie 31 maja. Na Weibo producent zamieścił plakat zapowiadający premierę urządzenie IoT, które przedstawił graficznie jako świecącą kulę. Można się więc domyślać, że będzie to rodzaj inteligentnego oświetlenia. Nie będzie to zapewne sprzęt o wysokim stopniu komplikacji jak tablet czy nawet zegarek, ale ciekawe jest to, że ma pracować pod kontrolą HarmonyOS. Tworzony przez Huaweia system zapewnia dużą skalowalność – będzie mógł więc trafić do sprzętu smart home, do telewizorów, ale także do smartfonów i zegarków.

Zobacz: HarmonyOS i MatePad Pro 2: wielka premiera 2 czerwca

W tej zapowiedzi najistotniejsza jest zapowiedź współpracy obydwu producentów i wykorzystanie przez Meizu systemu HarmonyOS w kolejnych urządzeniach, Nieoficjalnie się mówi, że będą to także smartfony – a to byłby prawdziwy przełom na rynku i kolejny etap tworzenia kontrpropozycji dla świata Androida.

Huawei już wcześniej zachęcał innych producentów do korzystania z HarmonyOS. Meizu nie jest zresztą pierwszym, który odpowiedział na tę zachętę. Serię urządzeń z tym systemem zapowiada także mniej znana, chińska firma Midea, produkująca urządzenia smart home i AGD. Pierwszym sprzętem tej marki z HarmonyOS jest… inteligenty piekarnik, jednak w zapowiedziach są też kolejne, o różnym stopniu komplikacji.

Zobacz: Xiaomi POCO F3 GT potwierdzony, premiera zapowiedziana na lato

Zobacz: Vivo Y72 5G zadebiutował w Polsce. W promocji słuchawki gratis