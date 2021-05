HarmonyOS i MatePad Pro 2: wielka premiera 2 czerwca

Po miesiącach prac HarmonyOS w finalnej wersji doczeka się swojej oficjalnej premiery. Huawei zapowiedział ją na 2 czerwca. Nie jest jednak jasne, czy tego dnia producent pokaże nowe smartfony z tym systemem.

Dotąd system Huaweia, mający stanowić alternatywę dla Androida Google’a, pozostawał w wersji beta, a producent bez konkretów zapowiadał premierę w najbliższym czasie. W końcu jednak poznaliśmy dokładną datę. Huawei ujawnił ją na swoim profilu w serwisie Weibo. Za ponad tydzień, 2 czerwca o godzinie 20:00 lokalnego czasu (14:00 naszego czasu), odbędzie się duża konferencja produktowa, podczas której chińska firma zaprezentuje swoje nowości.

Zobacz: Huawei Mate 40 Pro z HarmonyOS już certyfikowany

Przede wszystkim będzie to HarmonyOS 2.0 w finalnej wersji na urządzenia mobilne i noszone. One też się pojawią – będzie to tablet MatePad Pro 2, a także zegarki z serii Huawei Watch 3, również z HarmonyOS 2.0. A co ze smartfonami? Na ten temat producent nic nie mówi, ale z przecieków wynika, że jednak nie tym razem. Jako kandydat na pierwsze urządzenie z nowym systemem od dawna wymieniany był Huawei P50, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to MatePad Pro 2.

Po oficjalnym debiucie pojawianie się nowych urządzeń to tylko kwestia czasu. HarmonyOS ma trafić na smartfony, w tym także ostatnie modele z Androidem, jak seria Mate 40 czy Mate X2, również na tablety, elektronikę noszoną, urządzenia IoT, a także inny sprzęt zaliczany do elektroniki konsumenckiej. W starszej wersji HarmonyOS już wcześniej zadebiutował w telewizorach, a teraz portfolio urządzeń ma się znacznie zwiększyć.

Huawei przedstawił HarmonyOS 2.0 na konferencji dla deweloperów w grudniu 2020 r. i od tego czasu system doczekał się trzech wersji beta. W ostatnich miesiącach producent udostępniał rozwojowe wersje swojej platformy dla kolejnych smartfonów, nie tylko z flagowych serii, ale także takich średniaków, jak Huawei nova 6, nova 7 czy nova 8. To oznacza, że na aktualizacje będą mogli liczyć posiadacze wielu modeli producenta. Dalsze plany Huawei są niezwykle ambitne. Producent wierzy, że jeszcze w 2021 roku HarmonyOS trafi na 300 milionów urządzeń, z czego aż 200 milionów to będą smartfony.

