Huawei Mate 40 Pro z HarmonyOS już certyfikowany

Huawei certyfikował właśnie swojego ostatniego flagowca w wersji z innym systemem operacyjnym. Wygląda na to, że coraz bliżej jest HarmonyOS.

Huawei ostatnio wprowadza na rynek wersje 4G swoich telefonów z najwyższej i średniej półki cenowej. Najpierw pisaliśmy o flagowych modelach Huawei Mate 40 Pro oraz Huawei Mate X2, następny w kolejce był reprezentant średniopółkowej serii Nova, czyli Huawei Nova 8 Pro. W pierwszej kolejności nowe warianty trafią na rynek chiński. Okazuje się jednak, ze nie są to jedyne nowe wersje już istniejących smartfonów, które trafia na rynek. Teraz certyfikacje przeszedł bowiem Huawei Mate 40 Pro z systemem operacyjnym HarmonyOS.

Pod względem specyfikacji technicznej jest to dokładnie to samo urządzenie co wariant z Androidem. Wygląda zatem na to, że HarmonyOS, nad którym pracują Chińczycy jest coraz bliżej oficjalnego debiutu. Niedługo pojawi się też tablet Huawei MatePad 2 Pro, który ma działać właśnie pod kontrolą HarmonyOS. Jednocześnie cztery dni temu Huawei zaprezentował wersję beta HarmonyOS dla kolejnych urządzeń. Teraz trwają testy beta, natomiast jeszcze w tym roku Huawei chce uaktualnić do HarmonyOS ponad 300 milionów urządzeń, z czego 200 milionów to smartfony.

Zobacz: Huawei Nova 8 Pro też dostaje wersję 4G

Zobacz: Huawei Mate 40 Pro i Mate X2 z wersjami 4G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: huaweicentral, wł