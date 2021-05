Huawei Watch 3 z HarmonyOS potwierdzony. To będzie prawdziwy smartwatch

Huawei potwierdził, że na zbliżającej się premierze HarmonyOS oraz nowych produktów marki zobaczymy między innymi Huawei Watch 3, również z tym systemem. Nieoficjalnie znane są niektóre funkcje zegarka i zapowiadają się bardzo ciekawie.

Jak już pisaliśmy, 2 czerwca o godzinie 14:00 naszego czasu, w Chinach odbędzie się duża konferencja produktowa Huawei, podczas której firma zaprezentuje swoje nowości. Będzie to przede wszystkim HarmonyOS 2.0 w finalnej wersji, a także urządzenia pracujące pod kontrolą tego systemu, który ma konkurować z Androidem.

Jednym z urządzeń pokazanych na konferencji, według nieoficjalnych informacji, ma być tablet MatePad Pro 2. Jako drugi wymieniany był zegarek Huawei Watch 3. Teraz producent potwierdził na swoim profilu w serwisie Weibo, że takie urządzenie faktycznie doczeka się swojej premiery. Huawei zasugerował przy tym, że spodziewany smartwatch przyniesie nowe, ciekawe funkcje, jakich dotąd nie było w tej serii urządzeń.

Czym więc będzie wyróżniał się Huawei Watch 3 z HarmonyOS? To już wiadomo z innych doniesień na ten temat. Przecieki mówią, że dzięki nowej platformie zegarek pozwoli na instalację zewnętrznych aplikacji, jak w prawdziwych smartwatchach. Dotąd zegarki Huawei były ograniczone funkcjonalnie do tego, co preinstalował w nich producent, można było dodawać najwyżej nowe tarcze. Teraz ma być bardziej jak w zegarkach Samsunga czy z Wear OS.

Wśród innych funkcji Huawei Watcha 3 wymienia się wsparcie dla eSIM. Chociaż jest to funkcja pobierająca sporo energii, zegarek ma zaoferować relatywnie długi czas pracy, co może być efektem inteligentnego zarządzania zasobami sprzętowymi. Wcześniej też jedno ze źródeł przecieków opisało nowość Huawei jako „Apple Watcha z tygodniowym czasem pracy”.

Przecieki na temat Huawei Watch 3 mówią też, że zegarek wyposażony będzie w funkcję całodziennego, stałego pomiaru temperatury ciała, a także zaawansowany monitoring pracy serca, pozwalający zdiagnozować choroby układu krążenia – sugeruje to funkcję EKG. Zegarek wyposażony będzie także w rozbudowane funkcje sportowe z analizą aktywności wspieraną przez sztuczną inteligencję.

Wcześniej w serwisie Weibo pojawiły się zrzuty ekranu przedstawiające HarmonyOS w wersji zegarkowej. Widać na nich ikony ułożone w okrąg, a sugerowane przez nie funkcje to m.in. pulsometr, EKG, monitoring snu, wysokościomierz, funkcje treningowe, rozmowy telefoniczne, obsługa muzyki i prognoza pogody.

Źródło tekstu: Android Authority, Huawei Central