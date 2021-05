Xiaomi POCO F3 GT potwierdzony, premiera zapowiedziana na lato

Telefon POCO F3 GT pojawiał się w przeciekach już wcześniej, ale dziś indyjski oddział POCO potwierdził na Twitterze, że szykuje taki model. Na krótkim wideo ujawnia wykorzystany chipset i potwierdza jego nazwę. Dodatkową wskazówkę stanowi opis w tweecie.

Smartfon na pewno zadebiutuje w Indiach, czyli głównym rynku działania chińskiej marki, ale obserwując ostatnie poczynania Xiaomi, można z niewielkim ryzykiem pomyłki założyć, że telefon trafi też na światowe rynki, podobnie jak inne nowości POCO.

"Locked & loaded, finger on the trigger" The next F is closer than you thought.



Good things come to those who wait, best things to those who never give up! pic.twitter.com/Pu7G6VZgFR