HarmonyOS ma przyspieszyć starsze telefony

Czy opłaca się instalować HarmonyOS? Huawei robi wszystko, by pokazać, że tak. Aktualizacja ma przyspieszyć także starsze telefony.

Do końca roku HarmonyOS ma być dostępny dla 100 różnych urządzeń. Zgodnie z planami Huaweia z jego autorskiego systemu operacyjnego ma wtedy korzystać 300 milionów osób. A z 100 milionów użytkowników mają stanowić posiadacze urządzeń innych marek niż Huawei. Teraz trwają testy HarmonyOS dla kolejnych urządzeń. Są to Huawei nova 5, Huawei nova 5i Pro oraz Huawei nova 5z. Wieści z Chin mówią, że telefony działają szybciej niż w 2019, kiedy wychodziły one na rynek. To wpisuje się zresztą w plany Huaweia. Firma zapewniała, że kiedy iPhone'y będą działać o 30% wolniej, to smartfony z HarmonyOS zwolnią ledwo o 4%. Chiński producent zapowiedział również, że planuje rozpocząć testy HarmonyOS dla kolejnych czternastu telefonów. W ich skład mają wchodzić:

Huawei P20

Huawei-P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei-Mate 10 Porsche Design

Huawei nova 5i

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei Mate RS Porsche Design

Honor X10

Honor X10 Max

Honor 30S

Honor 30 Youth Edition

Honor Play4

Nie należy jednak zapominać, że nie jest to system operacyjny tylko dla urządzeń mobilnych. Huawei szykuje też do aktualizacji kolejne telewizory. Istotny pozostaje też aspekt Internetu Rzeczy oraz zegarków. Tam bowiem Huawei znalazł najwięcej sojuszników (np. Midea, Tissot czy Meizu).

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: ithome via gizchina, wł