Huawei MateView to monitor premium dla aspirujących grafików

Huawei MateView to monitor klasy premium, które docenią w szczególności osoby pracujące kreatywnie: fotografowie, graficy oraz twórcy wideo.

Huawei z impetem wkracza na rynek monitorów komputerowych. Obok gamingowego Huawei MateView GT zadebiutował dzisiaj jeszcze jeden model, skierowany do nieco innej grupy odbiorców. Mowa o Huawei MateView, przeznaczonym do zastosowań biurowych oraz kreatywnych.

Huawei MateView - specyfikacja

Co sprawia, że Huawei MateView jest taki wyjątkowy? Cóż, jeśli nie przekonuje Was atrakcyjny, minimalistyczny wygląd, z pewnością zrobią to jego parametry. Mamy tu do czynienia z wysokiej klasy panelem IPS o przekątnej 28,2" i rozdzielczości 3840x2560. Nie, to nie pomyłka - zamiast standardowego 16:9 mamy tu proporcje 3:2, stosowane przez Huawei w większości swoich laptopów. Mają one gwarantować większą przestrzeń roboczą, a w efekcie lepiej spisywać się podczas pracy.

Kontynuując przegląd najważniejszych parametrów, mamy tu certyfikat DisplayHDR 400 oraz jasność maksymalną rzędu 500 nitów, a więc dużo więcej niż w typowym laptopie do pracy. Świetnie wypada także odwzorowanie kolorów ze 100 procent pokrycia gamutu sRGB, 98 procent DCI-P3 i błąd ΔE mniejszy niż 2.

Taki ekran powinny docenić przede wszystkim osoby pracujące z grafiką oraz wideo, choć wymagający użytkownicy domowi również nie powinni narzekać. Niezadowoleni mogą być najwyżej gracze - odświeżanie to klasyczne 60 Hz.

Monitor został wyposażony w dwa złącza USB-C (w tym jedno z możliwością przesyłania wideo oraz jedno z zasilaniem mocą 135 W). dwa pełnowymiarowe złącza USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, MiniDP 1.2 i jack 3,5 mm. Co jednak interesujące, jeśli posiadamy smartfon, tablet lub laptop Huawei, możemy go podłączyć do MateView bez użycia żadnych kabli - ma to umożliwić funkcja OneHop Projection. Warto także wspomnieć, że omawiany model został wyposażony we wbudowane głośniki o mocy 5 W oraz dwa mikrofony.

Huawei MateView - cena i premierowa promocja

Ile za taką przyjemność przyjdzie nam zapłacić? Jedyne 2599 zł. Dodatkowo jeśli zdecydujemy się na zakup między 4 i 22 sierpnia, gratis otrzymamy zegarek Huawei Watch GT 2 Pro.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Huawei