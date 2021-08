Huawei MatePad 11 z HarmonyOS już w Polsce. Cena jest świetna

Huawei MatePad 11 to najnowszy tablet Huawei w Polsce. Tablet dostał świetny ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Kolejna interesująca cecha tego tabletu to system operacyjny HarmonyOS. No i oczywiście cena – Huawei nie zawiódł i przygotował świetną promocję.

MatePad 11 to tablet przeznaczony do pracy, do zadań kreatywnych i do rozrywki. Co ciekawe, promować go będą prawdziwi przedsiębiorcy, którzy korzystają na co dzień z takich właśnie urządzeń Huawei. Dla mnie najciekawszą funkcją tabletu jest to, jak można korzystać z niego z komputerem Huawei: może być zewnętrznym ekranem i wymieniać dane, jakby urządzenia miały jeden dysk. Wszystko to dzieje się bezprzewodowo i błyskawicznie.

Huawei MatePad 11 to nie tylko jedno z pierwszych urządzeń Huawei z HarmonyOS w Polsce. To przede wszystkim pierwszy tablet Huawei z ekranem 120 Hz. Wysoka częstotliwość odświeżania zapewnia też świetne wrażenia przy rysowaniu i pisaniu odręcznym, co miałam okazję sprawdzić podczas premiery. Ekran tabletu ma przekątną 11 cali i proporcje 16:10. Został zaprojektowany tak, aby zminimalizować niekorzystny wpływ niebieskiego światła i migotania ekranu na oczy użytkownika – tablet uzyskał dwa certyfikaty TÜV Rheinland, potwierdzające starania o zdrowie naszych oczu. Ekran zajmuje 86% powierzchni panelu przedniego urządzenia, obsługuje gamę kolorów DCI-P3 i wyświetlanie kolorów na poziomie 16,7 miliona, co pozwala na uzyskanie lepiej zdefiniowanych i realistycznych detali.

Huawei MatePad 11 został zbudowany z układem Snapdragon 865, towarzyszy mu 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci na dane, zasila go akumulator 7250 mAh. Tradycyjnie już dostaliśmy system dźwiękowy stereo Harmon Kardon. Tu został złożony z czterech głośników wysokotonowych i niskotonowych. Nie zabrakło nowoczesnej łączności, a więc Wi-Fi 6.

Rysik Huawei M-Pencil drugiej generacji i inteligentna klawiatura Huawei

Tablet Huawei MatePad 11 może oczywiście korzystać z klawiatury, która spełnia też rolę etui i podstawki, oraz rysika M-Pencil z interesującą, przezroczystą końcówką. To niezłe rozwiązanie ma pozwolić bardziej precyzyjnie stawiać linie na ekranie i rzeczywiście się sprawdza. Wrażenia z pisania odręcznego przypominają ołówek na gładkim papierze, opóźnień nie widać, a 4096 poziomów czułości nacisku pozwala rysować i pisać bardzo naturalnie. Klawiatura magnetyczna Huawei to pełnowymiarowa klawiatura wyspowa o skoku klawiszy 1,3 mm.

Rekomendowana cena sprzedaży M-Pencil to 399 zł, a klawiatury – 499 zł.

HarmonyOS w praktyce

MatePad 11 z HarmonyOS zyskał ciekawe funkcje, które na pewno przydadzą się podczas pracy. Wspomniałam już o możliwości podłączenia go jako zewnętrzny ekran do laptopów Huawei. Ponadto mamy tu do dyspozycji nowy system widżetów wyświetlających potrzebne informacje w czasie rzeczywistym oraz dostęp do wybranych funkcji aplikacji bez konieczności uruchamiania ich i przeszukiwania rozbudowanych menu. Działa to jakby do aplikacji dołączone były mini-apki.

MatePad 11 jako dodatkowy ekran może uruchomić tryb lustrzany (będzie widać to samo, co na komputerze), tryb rozszerzania (będzie drugim ekranem) i tryb współpracy (wymiana danych, interakcje między systemami). W trybie lustrzanym można na przykład pracować na dokumentach za pomocą ołówka Huawei M-Pencil i myślę, że ten sposób pracy spodoba się grafikom.

Huawei MatePad 11 — ceny i promocja

Do 22 sierpnia można go kupić najnowszy tablet Huawei w doskonałej cenie 1999 zł. Co więcej, do wyboru są dwa pakietu bonusów:

smartwatch Watch GT 2 Pro oraz bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 4i, dedykowana do obsługi tabletu myszka, klawiatura i rysik M-Pencil oraz słuchawki Huawei FreeBuds 4i.

Użytkownicy, którzy do 22 sierpnia kupią tablet Huawei MatePad 11, mogą skorzystać również ze zniżek w aplikacja partnerów Huawei. Wystarczy pobrać aplikacje z AppGallery, by otrzymać:

dostęp do pakietu TVN Player bez reklam,

15% zniżki na zakupy w aplikacji H&M przy minimalnej wartości koszyka 150 zł,

30-dniowy dostęp do aplikacji Empik Go.

Łączna cena prezentów to ponad 1400 zł. Na koniec załączam pełną specyfikację tabletu, podaną przez producenta:

