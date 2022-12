Smartfon zmieni się nie do poznania. Tę funkcję musisz sprawdzić

Elastyczne ekrany i składane telefony – na co to komu? Liczy się to, co możesz z takim telefonem zrobić. Samsung Galaxy Z Flip4 i Z Fold4 dają dodatkowe możliwości, których nie mają „płaskie” telefony.

Samsung Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 to znacznie więcej niż suma elastycznego ekranu i mocnej specyfikacji. Możliwość złożenia smartfonu daje kilka zupełnie nowych zastosowań. Do tego telefon jako przedmiot będzie trochę bardziej poręczny, ale bez straty powierzchni ekranu. Mała kostka, do jakiej składa się Galaxy Flip4 zmieści się w każdej torebce. Galaxy Z Fold4 zaś może zastąpić tablet, ale wciąż można z niego skorzystać jak ze smartfonu.

Te smartfony są inne od reszty i można ich używać zupełnie inaczej. Pokażę Ci 10 sztuczek, które wybiją korzystanie z Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 na nowy poziom… i jeszcze dwie inne, o których warto wiedzieć. Obalę też kilka mitów, które krążą wokół budowy tych modeli.

Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 to smartfony wykonane z najwyższą dbałością z trwałych materiałów i wcale nie trzeba się z nimi obchodzić jak z jajkiem. Wykorzystane tu materiały pochodzą z wysokiej półki. Ramki zostały wykonane ze wzmacnianego aluminium i działają jak zbroja, chroniąc telefon. Stąd nazwa Armor Aluminium. Zewnętrzne ekrany zostały pokryte Corning Gorilla Glass Victus+ – najodporniejszym na uderzenia aktualnie na rynku szkłem.

Zawiasy wytrzymują kilka lat składania po kilkadziesiąt razy dziennie! Certyfikat Bureau Veritas potwierdza, że składane smartfony Samsunga wytrzymają 200 tysięcy złożeń. Do tego Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 są odporne na wodę. Potwierdza to certyfikat IPX8. Nie musisz się więc martwić, jeśli któryś z nich pochlapiesz i spokojnie możesz rozmawiać w deszczu.

Są oczywiście rzeczy, których robić nie wolno. Wiem, że kusi, ale nie wkładaj pieniędzy czy dokumentów w złożony telefon. To proszenie się o kłopoty. Unikaj drapania go ostrymi przedmiotami i paznokciami. Lepiej też chronić je przed upadkami, ale tu akurat Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 nie różnią się od „płaskichj” modeli.

Składany ekran. Jak oni to zrobili?

Składane ekrany mogą budzić obawy, ale doskonale sprawdzają się w codziennym używaniu. Ekran AMOLED został pokryty ultracienkim szkłem, które zapewnia płaską powierzchnię i nadaje trwałość ekranowi.

Nad nim znajduje się warstwa ochronna, zapewniająca amortyzację przy naciskach. To dzięki niej szkło nie pęka. Kolejna warstwa to dyskretyzator z plastiku wzmacnianego włóknem. Zapewnia odczyt dotyku i jednocześnie utwardza całą konstrukcję.



Powierzchnia, której dotykają Twoje palce, to wymienna folia ochronna. To element, który przyjmie wszystkie ryski i naciski. Podobnie jak na każdym innym telefonie, w miarę używania może się odkleić, porysować albo mogą pojawić się pęcherzyki. W tym przypadku wystarczy, że folia zostanie wymieniona w serwisie i składany Galaxy będzie jak nowy. W czasie trwania gwarancji na telefon wymiana folii w serwisie jest bezpłatna. Pod żadnym pozorem nie rób tego w domu!

1. Złóż telefon, gdy chcesz mieć wolne ręce

Nie sięgasz, żeby zrobić selfie z paczką znajomych? A może chcesz być na zdjęciu z wolnymi rękami, a nie ma kto Ci tego zdjęcia zrobić? Spokojnie, z Galaxy Z Flip4 to żaden problem. Uruchom aplikację aparatu i włącz odliczanie, wyzwalanie dłonią albo przez polecenie głosowe. Potem złóż smartfon i włącz podgląd na zewnętrznym ekranie – odpowiedni przycisk oznaczyłam poniżej:

Teraz postaw na stabilnej powierzchni i stań przed obiektywem w pojedynkę lub z paczką znajomych. Możesz skorzystać z wyzwalania czasowego albo uśmiechem. Proste, prawda? To moja ulubiona funkcja. Nie zawsze mam pod ręką statyw, ale zawsze znajdzie się jakieś miejsce, na którym Galaxy Z Flip4 będzie stał stabilnie.

2. Perspektywa niemożliwa

Skoro już umiesz zrobić zdjęcie złożonym smartfonem, wykorzystajmy to! Galaxy Z Flip4 daje możliwość robienia zdjęć, o jakich Twoi znajomi z płaskimi telefonami mogą tylko pomarzyć.



Ten efekt można uzyskać, robiąc zdjęcie z dołu, na przykład z poziomu podłogi. Możesz go dodatkowo wzmocnić, robiąc zdjęcie aparatem ultraszerokokątnym i jeszcze bardziej „wyciągnąć” fotografowane obiekty i ludzi.

Oczywiście filmy też możesz nagrywać w ten sposób.

3. Idealne zdjęcia nocne bez statywu

Galaxy Z Flip4 ma tryb fotografowania w nocy, którym szybko możesz zrobić zdjęcie przy słabym świetle. Jeśli jednak chcesz podejść do sprawy bardziej profesjonalnie i na przykład uchwycić światła samochodów w ruchu… nie, nie potrzebujesz statywu. Znajdź bezpieczną powierzchnię i postaw na niej lekko złożony telefon. Włącz wyzwalacz czasowy, by nie poruszyć telefonem podczas robienia zdjęcia.

W trybie automatycznym telefon sam dobierze parametry. Jeśli masz ochotę na eksperymenty z ruchem i malowaniem światłem, przejdź do trybu manualnego i tu zmieniaj czas rejestrowania zdjęcia.

4. Rozmawiaj i streamuj bez kombinowania

Pewnie już się domyślasz, że możesz postawić Galaxy Z Flip4 nie tylko do robienia zdjęć. Ta możliwość przyda Ci się także podczas wideokonferencji. Nie musisz kombinować z opieraniem telefonu o losowe przedmioty na biurku. Po prostu zegnij go i przyłącz się do rozmowy.

5. Czasami nie trzeba go otwierać

Gdy musisz działać szybko, nie ma czasu na operowanie zawiasami. Dlatego możesz zrobić kilka rzeczy bez otwierania swojego Galaxy Z Flip4. W ten sposób zrobisz na przykład zdjęcie aparatem głównym z podglądem na mniejszym ekranie okładki.

Możesz też odebrać połączenie telefoniczne bez otwierania telefonu. Jeśli masz podłączone słuchawki, to one będą służyć do rozmowy. Jeśli nie, Galaxy Z Flip4 przejdzie do trybu głośnomówiącego. Oczywiście możesz w każdej chwili otworzyć telefon, by rozmawiać tradycyjnie.

Galaxy Z Fold4 w pozycji złożonej działa jak normalny smartfon, więc tu możesz rozmawiać niemal tradycyjnie.

6. Mały ekran może więcej

Bez rozkładania smartfonu możesz zrobić jeszcze kilka innych rzeczy. Galaxy Z Flip4 daje bowiem możliwość umieszczenia na ekranie okładki widżetów. Poza zegarkiem możesz mieć więc łatwy dostęp do pogodynki, kalendarza, sterowania muzyką i kilku innych Ty wybierasz kolejność.



Oczywiście możesz tu też przejrzeć powiadomienia i sprawdzić, ile jeszcze czasu zostało do pełnego naładowania smartfonu. I znów Galaxy Z Fold4 daje więcej możliwości dzięki temu, że jego zewnętrzny ekran jest większy. Płacimy za to jednak większymi gabarytami i masą telefonu.

7. Zamknięty też będzie cały Twój

Na pewno chcesz, by telefon wyrażał coś, co jest bliskie Twojemu sercu. Na ekranie głównym oczywiście wybierzesz własną tapetę, a co z resztą? Samsung zadbał o możliwość ustawienia jednolitego motywu na obu ekranach telefonu, a także na zegarkach Samsung Galaxy Watch.

8. Nie musisz go nosić w kieszeni, serio!

O personalizacji nie można mówić bez wzmianki o futerałach ochronnych. Jak każdy smartfon, Galaxy Z Flip4 też nie lubi upadków i warto mieć dla niego dodatkową ochronę. Ten model świetnie się mieści do kieszeni i torebek, ale nie musisz go nosić w ten sposób.

Samsung przygotował niesamowicie ciekawą kolekcję etui, w tym limitowane edycje, będące wynikiem współpracy ze znanymi markami i artystami. Na zdjęciach wykorzystałam etui PROSTO., marki cenionej w społeczności hip-hopowej, oraz owoc najnowszej kolaboracji Samsunga z osobą ze świata mody – Mariuszem Przybylskim. Wiele z nich ma solidny pasek z kółkiem, które pozwala przypiąć telefon do garderoby i nosić jako ozdobę. Zestaw zaprojektowany przez Przybylskiego ma zaś pasek, który pozwala nosić Galaxy Z Flip4 jak torebkę. Nie brakuje też współprac na skalę światową.



Do Galaxy Z Fold4 zaś powstały bardzo praktyczne futerały ze stopką, by można było go postawić na stole. Są też takie z miejscem na rysik S Pen.

9. Podział to jego druga natura

Składany ekran naturalnie skłania do dzielenia treści na dwie części. Dwie aplikacje w dwóch okienkach potrafi pokazać każdy telefon, tu mamy coś więcej. Galaxy Z Fold4 pokaże nawet cztery i pozwoli zapisać ich układ na później.

Na Galaxy Z Fold4 mogę też komfortowo oglądać film, gdy telefon leży złożony na pół na stole. Jest wtedy stabilny, a ja nie muszę szukać podstawki. Jeśli to ma być telefon do pracy, nie przejdziesz obojętnie obok Outlooka, którego widok zostanie podzielony dokładnie w miejscu zgięcia ekranu. To idealne rozwiązanie! Jeśli zaś wolisz coś innego, obróć złoonego Folda i pisz jak na malutkim laptopie.

10. Gestami najlepiej

Galaxy Z Flip4 możesz obsłużyć tak, jak jeszcze żaden inny telefon nie działał. Wystarczy, że zegniesz ekran, a pojawią się nowe możliwości. Samsung prowadził tu tryb elastyczny, który możesz włączyć dla każdej aplikacji. Umożliwia on sterowanie tak, jakby dolna część była touchpadem. To niezła alternatywa dla prób obsługi dużego telefonu jedną ręką w tłoku.

Z Twoim komputerem dogada się bez słów

Smartfony Samsung Galaxy perfekcyjnie komunikują się z systemem Windows 11. Możesz dokończyć pracę na komputerze, łatwo przenieść pliki na telefon, a nawet obsługiwać aplikacje klawiaturą i myszką.



Przy tym aplikacje z telefonu będą otwierane w okienkach, zupełnie jakby były natywnymi aplikacjami z Windowsa. Najczęściej używane można przypiąć do paska zadań. Nie zabrakło możliwości odbierania połączeń telefonicznych z komputera. Jeśli pracujesz w słuchawkach, musisz to sprawdzić.

Przy tym wcale nie musisz podłączać telefonu kablem do komputera. Wszystko działa bezprzewodowo dzięki systemowi Samsung DeX.

Gotowy do działania w kilka minut

Czujesz, że składany Samsung Galaxy jest dla Ciebie? Gdy pierwszy raz włączysz swojego nowego Galaxy, nie musisz od nowa konfigurować wszystkich aplikacji. Szkoda na to życia. Samsung zadbał o banalnie proste przenoszenie danych ze starego telefonu z pomocą aplikacji Smart Switch. Tym sposobem skopiujesz swoje dane, aplikacje i ustawienia z dowolnego innego telefonu z Androidem i nie tylko.

Co dalej ze starym telefonem? Samsung go od Ciebie odkupi, jeśli nowego Galaxy kupisz u partnera biorącego udział w promocji. To pozwala nieźle obniżyć cenę nowego smartfonu – nawet o 3500 zł. Do paczki możesz dorzucić też słuchawki, smartwatch i tablet, nawet jeśli nie są w idealnym stanie. Akcja pozwala sprzedać nawet telefony ze stłuczonym ekranem. Warto też polować na promocje. Samsung co miesiąc oferuje preferencyjne warunki na inny model smartfonu.

Materiał reklamowy na zlecenie firmy Samsung.

