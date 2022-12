Hi-Fi jak z Passata, tylko znacznie mniejsze. Test OPPO Enco X2

OPPO Enco X2 to słuchawki TWS o przeciętnym wzornictwie. Mają jednak coś szczególnego, czym mnie skusiły. To podwójne przetworniki opracowane z pomocą firmy Dynaudio.

Tak, w tych maleństwach znalazła się miniatura dwudrożnych kolumn głośnikowych, opracowana przez dwie firmy z wieloletnim doświadczeniem ze sprzętem Hi-Fi. OPPO robiło wzmacniacze, zanim świat zobaczył pierwszy smartfon. Dynaudio zaś od lat siedemdziesiątych konstruuje profesjonalne kolumny głośnikowe i zestawy dla samochodów (na przykład Passat B8). To projekt skazany na sukces.

Jak wyglądają OPPO Enco X2?

No cóż… słuchawki te wyglądają jak kolejna kopia tych z jabłkiem. Nie pomaga fakt, że testuję wersję białą. Wprawione oko zauważy jednak, że OPPO Enco X2 mają inne metalowe detale na słupkach słuchawek niż Apple AirPods 2. Różne są też czarne oznaczenia lewej i prawej, kształt maskownicy mikrofonu i przejście między słuchawką i słupkiem, ale z daleka można się pomylić.



W zestawie dostałam 3 komplety bardzo delikatnych nakładek z siateczką, które mają mi pomóc dopasować słuchawki do uszu. Mimo największej nakładki ciągle mam wrażenie, że lewa słuchawka nie „siedzi” dostatecznie pewnie. Nie dość, że mam uszy jak studnie, to jeszcze nierówne, więc wcale mnie to nie zdziwiło. Do tego lewa nakładka notorycznie zostaje mi w uchu po wyjęciu słuchawek. Koniec końców z żadnym zestawem dołączonych nakładek nie byłam w stanie uzyskać odpowiedniego komfortu i tłumienia dźwięków w zewnątrz, do testów korzystałam więc ze znacznie większych nakładek z innego zestawu. To zdecydowanie nie są słuchawki dla mnie, nad czym trochę ubolewam, bo ich brzmienie bardzo mi odpowiada.



Gdyby nie wystający uchwyt, mogłabym zapomnieć, że mam słuchawki w uszach. Jedna waży tylko 4,7 grama. Podczas używania nie czuję obciążenia, ale zdarza mi się dotknąć wystającej części przy poprawianiu włosów czy przebieraniu się. Na szczęście nie zatrzymuję w ten sposób muzyki.

Zestaw zawiera etui ładujące z dodatkowym akumulatorem oraz kabel USB-A do USB-C, przeznaczony do ładowania. Na zawiasie etui zostało umieszczone gustowne logo Dynaudio. Dzięki srebrnej ramce bardziej rzuca się w oczy niż skromne, szare logo OPPO na pokrywce. Etui waży 47 gramów i niestety bardzo łatwo się rysuje. W ogóle mam wrażenie, że OPPO Enco X2 ponadprzeciętnie zbierają brud.

OPPO Enco X2 jak miniaturowe kolumny

OPPO Enco X2 mogą pochwalić się świetnym dźwiękiem i zaskakującym basem. Niskie tony są ciepłe, naturalnie miękkie, ale nie pozostawiają uczucia braku. Przeciwnie – dźwięk na każdym poziomie jest pełny i kompletny. Nie ma tu nawet cienia agresji typowej dla podbitych basów. Nietrudno się tym,i słuchawkami zachwycić.

To zapewne zasługa superlekkiej membrany o średnicy 11 mm i grubości zaledwie 0,0095 mm. Tak, membrana ma grubość 9,5 pikometra. To przekłada się na niską masę i doskonałą reaktywność membrany podczas odtwarzania muzyki. Wysokie tony zaś docierają do moich uszu dzięki planarnym głośnikom wysokotonowym o średnicy 6 mm, wyposażonym w 4 magnesy. Ta konstrukcja przypomina kolumny dwudrożne, ale mieści się w malutkich słuchawkach.

Słuchawki z wyższej półki muszą oczywiście obsługiwać kodeki zapewniające wysokiej jakości dźwięk. OPPO Enco X2 Pro mają oczywiście certyfikat Wirelss Hi-Rews Audio, obsługują kodeki SBC, AAC i LHDC 4.0. Ostatni kodek umożliwia transmisję dźwięku z prędkością do 900 kb/s, próbkowany do 96 kHz 24 bit. Oczywiście, jeśli źródło (zwykle smartfon) ten kodek obsługuje. Co ciekawe, jeden z wyższych modeli Samsunga odmówił używania go, ale poza tym nie miałam problemów ze smartfonami innych marek z wyższej i średniej półki. Używany kodek można zmienić w aplikacji mobilnej HeyMelody, służącej do obsługi słuchawek OPPO.

Czas pracy słuchawek na akumulatorze to miłe zaskoczenie. Owszem, z włączonym aktywnym tłumieniem dźwięków z zewnątrz wytrzymają około 5 godzin. Jednak po zejściu na kodek AAC i bez aktywnego tłumienia można słuchać muzyki prawie 10 godzin bez przerwy. Etui zapewni do 3 dodatkowych ładowań i można ładować je także na ładowarce indukcyjnej w standardzie Qi.

