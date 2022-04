Mamy już komplet OPPO Reno7 i słuchawki Hi-Fi na deser

OPPO wprowadza smartfony Reno7 „na raty”. OPPO Reno7 5G można już kupić w Polsce, a teraz dołączy do niego także tańszy OPPO Reno7 5G Lite z ciekawą diodą powiadomień oraz OPPO Reno7 4G z „mikroskopem”. Na deser dostaniemy niemal audiofilskie słuchawki TWS – OPPO Enco X2.

OPPO Reno7 Lite 5G – śliczny średniak do portretów

OPPO Reno7 5G Lite to śliczny, młodzieżowy średniak, nastawiony na fotografię portretową. Najważniejszym elementem jest tu aparat główny z matrycą 64 MPix oraz 2-megapikselowym aparatem wspomagającym. Dzięki temu można stosować atrakcyjne efekty, odcinające osobę od tła: Bokeh Flare Portrait, pozwalający symulować efekt bokeh, AI Color Portrait, zostawiający kolor tylko na pierwszym planie, a także dokładny retusz portretów. Frontowy aparat zaś wyposażony został w możliwość robienia selfie HDR, dzięki czemu cały kadr będzie wydawał się dobrze oświetlony.

OPPO Reno7 Lite 5G od razu wpada w oko, niezależnie od wersji kolorystycznej. Obudowa w kolorze Rainbow Spectrum składa się z warstwy wierzchniej z gradientem zielono-czerwono-żółtym oraz odbijającej światło bazy. Połączenie jest spektakularne, zresztą całe wykończenie jest szalenie interesujące. Dość wspomnieć, że wokół aparatów zapalają się… zielone diody powiadomień. OPPO nazywa ten efekt Dual Orb.

Zobacz: OPPO Reno7 5G kusi, ale to Find X5 Pro powoduje opad szczęki

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2022 173 g, 7.5 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB LTE do 750Mbps od 2699,00 zł na 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.43" - AMOLED (1080 x 2400 px, 409 ppi) Qualcomm SM6375 Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.11.0 4500 mAh, Super Vooc, USB-C

Cena tego modelu w Polsce to 1899 zł.

OPPO Reno7 4G – mikroskop zamiast 5G

OPPO Reno7 4G to najtańszy model z serii – będzie kosztował w Polsce 1599 zł. Przy czym wcale nie oznacza to, że nie zaoferuje nam czegoś wyjątkowego. Moim zdaniem ma dwa mocne atuty. Po pierwsze jest to oczywiście niebanalne, solidne wykończenie, imitujące skórę. Po drugie oczywiście możliwości fotograficzne. OPPO Reno7 4G został wyposażony w aparat selfie z matrycą IMX709 RGBW o rozdzielczości 32 MPix. To ma przełożyć się na atrakcyjne, jasne portrety nawet w trudnych warunkach. Warto też rzucić okiem na tryb „mikroskop” z 15-krotnym powiększeniem i praktycznym pierścieniem doświetlającym. Myślę, że da się przeboleć brak 5G.

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2022 175 g, 7.5 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB LTE do 150Mbps od 2699,00 zł na 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.43" - AMOLED (1080 x 2400 px, 409 ppi) Qualcomm Snapdragon 680, 2,40 GHz Android v.12.0 4500 mAh, Super Vooc, USB-C

Oba opisane telefony zostały wyposażone w ładowanie SuperVOOC 33 W.

OPPO Enco X2 – Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi z ANC? Potrzymaj mi piwo!

Połącz jakość Hi-Fi z aktywnym tłumieniem dźwięków z zewnątrz i spakuj to w słuchawki TWS. W tym momencie konkurencja kręci głową z niedowierzaniem, a OPPO wstaje i mówi: „potrzymaj mi piwo”. I tak powstały OPPO Enco 2X.

OPPO Enco 2X to owoc współpracy z OPPO z Dynaudio, wyposażone w system akustyczny Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE). Przy tym nowa generacja słuchawek z audiofilskimi ambicjami jest o 31% lżejsza od poprzedników, za co częściowo odpowiada superlekka, cienka membrana LCP ( liquid-crystal polymer) przetwornika niskotonowego. Główną korzyścią z zastosowania tego rozwiązania jest precyzja i szybka reakcja podczas odtwarzania dźwięku. Wysokie tony przekazuje zaś przetwornik planarny, teoretycznie zdolny odtworzyć dźwięk do 40 kHz. Słuchawki dostarczą doskonałą jakość dźwięku, a dzięki ochronie IP54 można z nimi ćwiczyć i słuchać muzyki w deszczu. Końcówki zostały oczywisćie wykonane z antybakteryjnego tworzywa.

Słuchawki spełniają wymagania certyfikatu Hi-Res Audio Wireless, a informacje o dźwięku wędrują do nich kodowane nowym Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0. DAC został zaprojektowany od podstaw. Z drugiej strony OPPO Enco X2 stosują aktywne tłumienie hałasu o nieprzeciętnie szerokim zakresie, nastawione na wygłuszanie mowy osób w okolicy. Informacje o dźwięku z zewnątrz są zbierane z dwóch mikrofonów w każdej słuchawce (trzeci mikrofon stosuje przewodnictwo kostne) i przetwarzane przez 3-rdzeniowy procesor. OPPO zapewnia, że aktywne tłumienie może osiągnąć poziom do 45 dB i będzie skuteczne dla częstotliwości do 4000 Hz. W aplikacji można dopasować profil dźwięku i tłumienia do indywidualnych preferencji. Nie zabrakło tu szybkiego ładowania (5 minut wystarczy na 2 godziny słuchania) i ładowania bezprzewodowego Qi.

OPPO Enco X2 najlepiej wypadną w połączeniu z najdroższym z nowych telefonów OPPO, czyli Find X5 Pro. Ten luksusowy duet nawiąże połączenie z kodekiem LHDC. Słuchawki będą dostępne w Polsce w maju i będą kosztować 799 zł. Przyznam, że cena miło mnie zaskoczyła – po specyfikacji spodziewałam się powyżej tysiąca. Najwyższy model OPPO Find X5 niestety nie jest już tak przystępny cenowo.

Przy okazji premiery nowych smartfonów Oppo potwierdziło, że już niedługo wkroczy na dwa nowe rynki. Jeszcze w tym roku telefony producenta pojawią się w sklepach na terenie Grecji i Chorwacji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OPPO, własne

Źródło tekstu: OPPO, własne