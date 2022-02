Oppo Find X5 Pro: Już nigdy nie powiesz „ciemność widzę”

Seria OPPO Find X5 nie ma już przed nami tajemnic. OPPO Find X5 Pro z kosmicznym aparatem Hasselblad i autorskim czipem ma kręcić filmy 4K w nocy jak nigdy wcześniej, a model bez „Pro” wcale nie zostanie w tyle. Czekamy też na słuchawki OPPO Enco X2 z możliwością… binauralnego nagrywania dźwięku.

OPPO Find X5 Pro – kosmiczny aparat

OPPO Find X prezentuje szczytowe osiągnięcia prosto z laboratorium OPPO. Najważniejszym i najciekawszym elementem jest tu aparat, opracowany z pomocą firmy Hasselblad. Choć sprzęt jest niesamowicie złożony, robienie nim zdjęć będzie szybkie i banalnie proste. OPPO Find X5 Pro nakręci też kosmicznie dobre filmy 4K nocą.

MariSilicon X to nazwa autorskiego czipu, opracowanego na potrzeby fotografowania przez OPPO. To jednostka wykonana w procesie 6 nm, łącząca Neural Processing Unit, przetwornik sygnału, własne modele sztucznej inteligencji (na przykład AINR do usuwania szumu) oraz autorską architekturę pamięci. Czip jest w stanie wykonać 18 TOPS (teraoperacji na sekundę) przy wydajności 11,6 TOPS / W. To wystarczy, by podczas nagrywania filmu 4K (30 kl./s w trybie nocnym) przetworzyć każdą klatkę i usunąć z niej szum, jak gdyby była zdjęciem. Można też nagrywać filmy HDR z głębią kolorów 20 bitów na kanał i kontrastem milion do jednego. Przy tym MareSilicon X pobierze połowę energii, jaką zużyłby standardowy czip, dostępny na rynku.

Kolory są oczywiście przetwarzane w procesie 10-bitowym. Nad odpowiednimi kolorami czuwa 13-kanałowy spektrometr RGB oraz algorytm dopasowujący odcień skóry. Oczywiście są też filtry barwne, opracowane przed profesjonalnych fotografów. Aplikacja do robienia zdjęć jest inspirowana interfejsem aparatów Hasselblad z dokładnością do dźwięku migawki.

Aparat główny wykorzystuje oczywiście matryc Sony IMX766 (50 MPix). Ten sam komponent znalazł się w aparacie szerokokątnym. Zestaw uzupełnia 13-megapikselowy aparat z teleobiektywem (zoom hybrydowy 5x, zoom cyfrowy 20x). Szkło chroniące aparat i soczewki to oczywiście owos współpracy z fotograficzną legendą. Dzięki temu udało się znacząco zredukować aberracje chromatyczne i dystorsję na zdjęciach z szerokiego kąta. Główny aparat ma godny lustrzanki, 5-osiowy system optycznej stabilizacji obrazu oraz 3-stopniowy system redukcji wstrząsów.

Frontowy aparat dostał matrycę Sony IMX709 i automatycznie przełącza się między kątem widzenia 80 i 90°. Proces przetwarzania kolorów RGBW ma nam zapewnić wyraźne i naturalne selfie. Tu również wykorzystywany jest procesor MareSilicon X.

Pozostałe elementy specyfikacji to oczywiście najświeższy SoC Qualcomm Snapdragon 8 gen. 1, chłodzony ogromną komorą parową, 12 GB RAM-u i 256 GB na dane. By wyciągnąć jak najwięcej z sieci 5G, Oppo zamontował tu antenę 360°, więc zasięg będzie perfekcyjny niezależnie od sposobu trzymania telefonu. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i nie zabrakło szybkiego ładowania – 80 W SuperVOOC po kablu i 50 W AirVOOC na ładowarce bezprzewodowej. W ofercie OPPO będzie też nowa ładowarka, dopasowana do wzornictwa flagowca.

Ekran AMOLED ma przekątną 6,7 cala i rozdzielczość 3216 × 1440. Co ciekawe, może pracować z odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Imponują też 8192 stopnie jasności ekranu, dopasowane do tego, jak ludzkie oczy odbierają jasność. W trybie automatycznego dopasowania tempo zmian zostało dobrane na podstawie prace ludzkiej źrenicy, by wrażenie z oglądania obrazu było naturalne. Oczywiście ekran obsługuje HDR10+ i wyświetla całą przestrzeń DCI-P3.

Obudowa została wykonana z supertwardej ceramiki w kolorze czarnym lub białym. Na renderach telefon wygląda na gładki i bardzo śliski, ale Oppo zapewnia, że na obudowie jest faktura redukująca odciski palców. Cóż – trzeba to zobaczyć na własne oczy, by ocenić. Dodatkowo obudowa ma skutecznie odprowadzać ciepło podczas intensywnego korzystania z telefonu. Ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus. Całość spełnia wymagania normy IP68.

OPPO Find X5 – Tańszy, mniejszy, ale nadal premium

OPPO Find X5 ma ten sam aparat – to najważniejsze. Poza tym różni od wersji „Pro” się mniejszym ekranem (6,5 cala AMOLED 2400 × 1080) i obudową wykonaną ze szkła z opalizującymi drobinkami, a nie ceramiki. Trzeba też wiedzieć, że został tu wykorzystany starszy Snapdragon 888 5G, 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane. Jego akumulator ma pojemność 4800 mAh, w zestawie znajdzie się ładowarka 80 W i można skorzystać z 30 W ładowania bezprzewodowego.

OPPO Enco X2 z techniką Dynaudio

Luksusowy zestaw uzupełniają słuchawki OPPO Enco X2. Mają oczywiście certyfikat Dolby Audio i Hi-Res Wireless Audio. To potwierdzenie, że niepozorne TWS-y zapewnią słuchającemu miejsce w pierwszym rzędzie na każdym słuchanym koncercie.

Pasmo przenoszenia słuchawek sięga od 20 Hz do 40 KHz. 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny ma zapewnić głęboki bas bez strat, a za wysokie tony odpowiada planarny tweeter z czterema magnesami. Słuchawki mają też system aktywnego tłumienia odgłosów w zewnątrz do 45 dB ze specjalnym naciskiem na pasma ludzkiej mowy. Do połączenia wykorzystują Bluetooth 5.2 i protokół 4.0.

Na koniec dwie ciekawostki. Po pierwsze, OPPO zastosowało tu „gumki” antybakteryjne, do których nic z naszych uszu się nie powinno przyklejać. Po drugie, vlogerzy będą mogli skorzystać z nagrywania binauralnego dźwięku, jeśli zdecydują się na korzystanie ze słuchawek w roli mikrofonu.

OPPO Find X5 Lite – śliczny i praktyczny

Podczas wydarzenia nie zostały zaprezentowane dwa produkty, na które czekaliśmy. Po pierwsze, nie został zaprezentowany tablet OPPO. Po drugie, na scenie nie wystąpił OPPO Find X5 Lite 5G. Ten drugi przyjechał do naszej redakcji i miałam okazję wstępnie się z nim zapoznać.

Ten telefon to zasadniczo modyfikacja Oppo Reno7, wyposażona w obudowę spełniającą normę IP54, a więc odporną na wodę, piach i błoto. Jak na sprzęt „wzmocniony”, prezentuje się zjawiskowo. W środku znalazł się czip Mediatek Dimensity 900, 8 GB RAM-u, grafika Mali-68 MC4 i akumulator 4500 mAh. Płaski ekran ma rozdzielczość 1080 x 2400 i może pracować z częstotliwością odświeżania 60 lub 90 Hz. Czytnik linii papilarnych został umieszczony w ekranie. Z tyłu znajduje się aparat główny 64 MPix aparat szerokokątny 8 MPix oraz aparat makro 2 MPix. Z przodu zaś niezła kamera selfie z matrycą 32 MPix.

Nie znamy jeszcze jego ceny ani daty premiery na Starym Kontynencie.

ColorOS 12.1 – osobisty, bezpieczny i przyjazny grom

ColorOS 12.1 na nowych OPPO Find X5 bazuje na Androidzie 12. Nakładka OPPO dostała nową ikonografię, nowy projekt prezentowania informacji z nieco większymi odstępami tu i tam, a także OMOJI – animowane emoji, które można zrobić samemu. Algorytm pdtwarzający mimikę na animacjach monitoruje 77 punktów twarzy użytkownika. OMOJI można też ustawić na ekranie powitalnym, ale ColorOS oferuje mnóstwo innych ładnych ekranów always on.

Ochrona prywatności została potwierdzona normami ISO27001 i ISO27701, certyfikatem TrustArc i unijnym. Jest też dużo ustawień dla osób mających problemy z odróżnianiem kolorów, multitasking z komputerem z Windowsem, a dla żyjących w stresie aplikacja O Relax. Graczy ucieszy sztuczna inteligencja, stabilizująca wyświetlanie klatek gry i kontrolująca temperaturę telefonu.

Oczywiście skoro pod spodem jest Android, OPPO blisko współpracuje z Google. Nowe telefonu obsługują Nearby Share (wymiana plików offline), a nowe słuchawki OPPO będą miały Fast Pair do automatycznego łączenia się z telefonem. Pojawią się też informacje, czy kamera jest włączona i granularne uprawnienia dostępu, możliwość wyłączenia na stałe mikrofonu i aparatu.

Nowości Oppo – kiedy i za ile?

Cennik wygląda następująco:

OPPO Find X5 Pro – 1299 € – przedsprzedaż już ruszyła, w sklepach będą od 14 marca

– przedsprzedaż już ruszyła, w sklepach będą od 14 marca OPPO Find X5 – 999 € – j.w.

– j.w. OPPO Enco X2 – 199 € – dostępne w połowie kwietnia

– dostępne w połowie kwietnia 50 W AirVOOC Charger – 79 €

Na razie nie wiemy, czy seria Find X w końcu wejdzie do Polski, ale bardzo byśmy sobie tego życzyli. Niemniej telefony OPPO są objęte opieką międzynarodowego serwisu, więc kupno w innym kraju UE nie będzie problemem. Naprawa może jednak zająć nieco więcej czasu, niż w kraju, w którym jest oficjalnie dostępny.

Dla zainteresowanych zamieszczam pełną prezentację OPPO z 24 lutego 2022:

