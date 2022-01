Oppo szykuje królową ładowarek, będzie naprawdę szybka

Oppo szykuje bardzo ciekawą ładowarkę. Tak można określić to, co szykuje zielony producent. Zobaczymy co to naprawdę jest szybkie ładowanie.

Kiedyś ładowanie telefonu potrafiło trwać godzinami, potem około godziny, wreszcie przyszła era szybkiego ładowania. Teraz w niektórych przypadkach możemy odłączyć telefon już po kilkunastu minutach. Nie będzie naładowany do pełna, ale powinien nam starczyć do końca dnia.

Niektórzy producenci eksperymentowali z ładowarkami, które mogły wprowadzić ładowanie na naprawdę inny poziom. Przypomnijmy choćby Xiaomi i jego HyperCharge z 200 W. Co innego jednak pracować, a co innego wprowadzić do normalnej sprzedaży. Teraz jednak nasze zainteresowanie powinien wzbudzić Oppo.

Nowość Oppo - co dokładnie?

Chińczycy szykują bowiem sprzedaż ładowarki 160 W. Teraz nowy wyrób przeszedł proces certyfikacyjny w Państwie Środka. Nie wiadomo jeszcze jednak dla jakich konkretnie urządzeń Oppo szykuje tak imponujące ładowanie. Nadchodząca seria flagowców Oppo Find X5 będzie bowiem obsługiwać jedynie ładowanie 80 W. Możliwe zatem, że Oppo myśli nad czymś jeszcze mocniejszym. A może po prostu chce skusić posiadaczy zupełnie innych telefonów... Podobną (165 W) ładowarkę szykuje też Nubia przy okazji premiery smartfonu RedMagic 7.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: gizmochina, wł