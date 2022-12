Ten smartfon udowadnia, że lustrzanki to przeszłość (test)

Czy Huawei Mate 50 Pro jest tym smartfonem, dzięki któremu chiński producent nareszcie wróci do łask? Sprawdzamy nowego flagowca.

W ostatnich latach Huawei nie miał szczególnie dobrej passy na rynku smartfonów. Po nałożonym przez USA banie i odcięciu od amerykańskich aplikacji urządzenia producenta stały się, łagodnie rzecz ujmując, mało atrakcyjne dla zachodniego użytkownika. Nie oznacza to jednak, że chiński producent odpuścił sobie starania. O nie, nie, nie, wręcz przeciwnie. Firma cały czas produkuje nowe smartfony i próbuje nas przekonać, że Google nikomu do szczęścia potrzebny nie jest.

Niestety dotychczas udawało się to tak średni i nie wiem jak Wy, ale ja osobiście do tej bezgooglowej wizji nigdy przekonać się nie dałem. Ale zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Tak się składa, że być może wcale nie będzie trzeba długo na niego czekać, bo nowy flagowiec giganta wydaje się najciekawszym urządzeniem firmy od wielu lat. Huawei Mate 50 Pro kosztuje co prawda zawrotne 5999 zł, ale za to kusi obietnicą najlepszego aparatu, jaki branża mobilna kiedykolwiek wdziała.

Co w zestawie?

Huawei Mate 50 Pro oferowany jest z wyjątkowo bogatym zestawem sprzedażowym, przynajmniej na tle innych współczesnych flagowców. W pudełku oprócz telefonu znajdziemy przeźroczyste silikonowe etui, krótki przewód USB-C oraz ładowarkę o mocy 66 W. Zwłaszcza ta ostatnia stanowi miły akcent, szczególnie że jak na swoją wysoką moc nominalną jest bardzo kompaktowa.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne