iPhone 14 Pro Max – świetny smartfon, którego Twój portfel nie polubi

iPhone 14 Pro Max to najnowszy topowy smartfon firmy Apple. Sprzęt ten trafił na dwa tygodnie w moje ręce, dzięki czemu mogłem sam się przekonać, jak się sprawuje na co dzień.

Najnowsze smartfony giganta z Cupertino na polskim rynku łączy przede wszystkim jedna cecha – są droższe niż kiedykolwiek wcześniej. Dotyczy to w szczególności iPhone’a 14 Pro Max, który jest najdroższy z całej tej ferajny.

Najnowsza generacja topowego iPhone’a przyniosła trochę zmian w stosunku do poprzednika. To między innymi rezygnacja z dużego wcięcia na rzecz dwóch otworów w ekranie czy większa rozdzielczość głównego aparatu fotograficznego z tyłu. Jest też wydajniejszy procesor oraz nowe funkcje, w tym wykrywanie wypadku.

A jak to urządzenie sprawuje się na co dzień? Dzięki uprzejmości Orange Polska mogłem się o tym sam przekonać. Odpowiedź na to pytanie, a także wiele innych, znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu:

Szklana obudowa, ramka ze stali nierdzewnej, ceramiczne szkło chroniące wyświetlacz,

Wymiary: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm, masa: 240 g,

6,7-calowy wyświetlacz LTPO Super Retina XDR OLED o rozdzielczości 1290 x 2796 pikseli (460 ppi ppi), HDR10, Dolby Vision, do 2000 nitów (szczyt w plenerze), czujnik oświetlenia,

Obudowa odporna na pyły i wodę, zgodnie z normą IP68,

Głośniki stereo,

Face ID, barometr, alarmowe SOS, wykrywanie wypadków,

Sześciordzeniowy układ Apple A16 Bionic (2 x Everest @3,46 GHz + 4 x Sawtooth @2,02 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Apple GPU,

6 GB RAM-u, 256 GB pamięci masowej (238 GB dla użytkownika),

1 gniazdo na kartę nanoSIM, obsługa dual eSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS, cyfrowy kompas, złącze Lightning,

Główny aparat 48 Mpix (1/1,28", 1,22 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.8, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, lampa LED, filmy 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; drugi aparat 12 Mpix (1/2,55", 1,4 µm), obiektyw ultraszerokokątmny 13 mm 120° z przysłoną f/2.2, dual pixel PDAF; trzeci aparat 12 Mpix (1/3,5"), teleobiektyw 77 mm z przysłoną f/2.8, PDAF, OIS, zoom optyczny 3X; TOF 3D LiDAR (czujnik głębi),

Przedni aparat 12 Mpix (1/3,6"), obiektyw 23 mm z przysłoną f/1.9, PDAF, filmy 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 4323 mAh, szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe (MagSafe, Qi),

iOS 16.1,

Cena: 7899 zł.

Zawartość opakowania

Jak przystało na bardzo drogi telefon, zestaw sprzedażowy iPhone’a 14 Pro Max jest bardzo ubogi. Oprócz samego smartfonu, który do mnie dotarł w kolorze Space Black, w białym kartonowym pudełku znalazłem jeszcze przewód USB-C – Lightning, metalową igłę do wysuwania tacki na kartę nanoSIM oraz nieco „makulatury” z różnymi informacjami.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl