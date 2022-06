Samsung Galaxy A53 5G, czyli w poszukiwaniu idealnego telefonu 5G

Poszukiwania idealnego telefonu 5G to coraz trudniejsze zadanie. Półki w sklepach uginają się od dziesiątków modeli, a spragniony technologicznych nowinek użytkownik czuje się coraz bardziej zagubiony. Przyjrzeliśmy się jednemu z ciekawszych telefonów Samsung – Galaxy A53 5G. Coś nam mówi, że to może być świetny wybór...

Nie ma miesiąca, by na rynek nie wkraczały nowe smartfony 5G. Wybór pozornie się powiększa, ale nadmiar opcji przyprawia o ból głowy. Czy wybrać model ze słabszym ekranem, ale z lepszym aparatem, czy też na odwrót? Nawet nam, dziennikarzom technologicznym, coraz trudniej wskazać najlepszy telefon i mamy te sam wątpliwości.

Ten problem szczególnie dotyczy najpopularniejszego segmentu smartfonów średniej klasy. Nie chcesz najdroższego flagowca, ale chcesz mieć najlepsze funkcje – co tu wybrać?

Porównanie dostępnych w Polsce telefonów 5G skierowało naszą uwagę na jeden, szczególnie wyróżniający się smartfon – Samsung Galaxy A53 5G. Dlaczego akurat ten? Już wyjaśniamy.

Ma wszystko, co potrzeba i zachęca ceną

Samsung Galaxy A53 5G to jedna z ostatnich nowości producenta – telefon wkroczył na polski rynek w połowie marca. Aktualnie można go dostać w bardzo atrakcyjnej cenie. Decydując się na zakup telefonu u wskazanych partnerów handlowych producenta dostaniemy 200 zł zwrotu na konto. To świetna oferta, o której więcej możecie przeczytać tutaj.

Ale to nie koniec, bo jeśli jesteście studentami, możecie skorzystać z dodatkowych 10 procent zniżki. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Jest kolorowy i bardzo wytrzymały

Telefonów 5G jest cała masa i wszystkie są w jakiś sposób powtarzalne. Połyskujące obudowy, laserowe efekty, lśniące panele ze szkła... Ładne to wszystko, ale jednak trochę już nudne. Galaxy A53 5G kusi unikatowym stylem wypracowanym przez Samsunga. Zamiast błyskających szkiełek, otrzymujemy solidne wykończenie z wytrzymałego, matowego tworzywa o niebanalnych kolorach. Poza klasycznym czarnym i szlachetną bielą, do wyboru jest jasny niebieski oraz pomarańczowy. Wisienkę na torcie stanowi stylistyka Ambient Edge, czyli jednolita, wygładzona na tyle powierzchnia, na której wyspa aparatów płynnie przechodzi w główną część obudowy. To jest coś odświeżającego.

Nie chodzi tylko o fajny wygląd. Galaxy A53 5G jest wytrzymały na warunki zewnętrzne. Norma IP67 gwarantuje pełną odporność na wnikanie pyłów i kurzu, daje też dużą swobodę podczas deszczu, gdy telefon zachlapie się na basenie lub nad jeziorem. Można go nawet na krótko zanurzyć do głębokości 1 m, więc gdy niefortunnie wypadnie z kieszeni podczas spaceru po plaży, to nic mu się nie stanie. Na wakacje, ale też na zimniejsze pory roku, będzie jak znalazł. Trzeba tylko pamiętać, że producent nie zaleca narażania telefonu na słoną wodę morska, która ma szczególne właściwości niszczące.

Ma świetny ekran

Galaxy A53 wyposażony jest w ekran Super AMOLED typu Infinity-O o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. Samsung przyzwyczaił nas, że jego wyświetlacze to klasa sama w sobie, więc tym razem nie jest inaczej. W tym modelu plusem są nie tylko piękne, nasycone kolory oraz niewielkie ramki, ale także wysokie odświeżanie 120 Hz. Dzięki temu przewijanie aplikacji jest płynne i wręcz kojące dla oka. Żadnego szarpania – czy to w internecie, czy w grach.



Kolejny plus to wysoka jasność do 800 nitów, dzięki czemu wyświetlacz Galaxy A53 5G pozostaje bardzo czytelny w jasnym słońcu. Producent zadbał też o zdrowie użytkownika, dodając funkcję redukcji emisji niebieskiego światła Eye Comfort Shield. Nie zapominajmy o wytrzymałości – wyświetlacz Galaxy A53 5G pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5 o bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

I do gier, i do pracy

Świetny ekran AMOLED zachęca do wykorzystywania Galaxy A53 5G do multimediów i gier. I oczywiście tutaj nie zawiedzie, w czym jednak spory udział ma bardzo solidna konfiguracja sprzętowa.

Sercem Galaxy A53 5G jest najnowszy ośmiordzeniowy układ Exynos 1280 wykonany w litografii 5 nm, a więc bliskiej flagowcom. Najszybsze rdzenie mogą się rozpędzić do 2,4 GHz, a grafikę przetwarza sprawny układ Mali-G68. Do tego użytkownik otrzymuje 6 lub 8 GB pamięci RAM, a także 128 GB lub nawet 256 GB pamięci wewnętrznej. Można też dołożyć kartę microSD o pojemności aż 1 TB, jak również skorzystać z dobrodziejstw rozwiązania RAM Plus, czyli dodatkowej, wirtualnej pamięci RAM.

W porównaniu do poprzedniej generacji nowy układ z Galaxy A53 5G zapewnia aż 33% szybsze przetwarzanie grafiki oraz o 43% sprawniejsze działanie funkcji sztucznej inteligencji. Dzięki temu smartfon nie zawiedzie w grach, sprawdzi się też w codziennym zastosowaniu, będzie robił lepsze zdjęcia dzięki wydajnemu przetwarzaniu AI.

Nowy układ SoC w Galaxy A53 5G przynosi również solidny zestaw funkcji komunikacyjnych. Wbudowany modem 5G pozwala na działanie we wszystkich polskich sieciach obsługujących ten standard, a poza nią otrzymujemy szybkie LTE lub sprawne, dwuzakresowe Wi-Fi ac.

Galaxy A53 5G sprawdzi się też jako nawigacja we wszystkich możliwych zastosowaniach i zakątkach świata – obsługuje aż 5 systemów pozycjonowania GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Podczas wakacyjnych podróży będzie dobrym przewodnikiem.

Ma bogaty i bezpieczny system

Galaxy A53 5G pracuje pod kontrolą Androida 12 wraz z najnowszą oprogramowaniem Samsung – One UI 4.1. W tej edycji producent połączył wszystko, co najlepsze – aktualny system Google, pakiet własnych aplikacji i narzędzi, ogrom funkcji personalizacyjnych, a wszystko spięte jest odświeżonym, wygodnym w użyciu interfejsem.



System w Galaxy A53 5G jest jednak nie tylko ładny i wygodny w użyciu, ale także bardzo bezpieczny. Wraz z One UI 4.1 pojawiły się nowe funkcje zarządzania prywatnością i uprawnieniami, np. sprawniejsze monitorowanie, jakie aplikacje mają dostęp do aparatu czy lokalizacji.

Ukoronowaniem wszystkiego jest platforma zabezpieczeń Samsung Knox. To rozwiązanie dobrze jest już znane z flagowych, najdroższych modeli Galaxy S czy Galaxy Note, ale można się z niego korzystać także w bardziej przystępnym cenowo Galaxy A53 5G. Samsung Knox dobrze sprawdzi się w zastosowaniach firmowych, pozwalając chronić wrażliwe dane, ale będzie też przydatny prywatnie. Osobiste zdjęcia, notatki czy aplikacje użytkownika mogą być przechowywane w zaszyfrowanym, cyfrowym sejfie.

Przydatnym rozwiązaniem jest też funkcja Private Share, dzięki której użytkownik określa, kto i na jak długo może uzyskać dostęp do plików.

Aparat z OIS

Duże matryce głównych aparatów to również cecha, którą się chwalą producenci smartfonów 5G ze średniej półki. Żaden jednak nie ma tego, co Galaxy A53 5G.

Sekcję fotograficzną w Galaxy A53 5G tworzy układ aż czterech aparatów z tyłu. Największa matryca ma 64 MPix (przysłona f/1,8), towarzyszy jej aparat szerokokątny 12 Mpix (f/2,2), aparat do zdjęć macro 5 Mpix (f/2,4) oraz czujnik głębi, pozwalający robić zdjęcia z rozmyciem tła – też 5 Mpix (f/2,4). Tu już widać pierwszą przewagę Galaxy A53 5G – w innych smartfonach najczęściej stosuje się nie 5 Mpix, a skromniejsze 2 Mpix.



Jednak nie to jest najważniejsze. Galaxy A53 5G ma optyczną stabilizację obrazu (OIS). Taka funkcja dobrze jest znana z drogich modeli flagowych, jednak na średniej półce stanowi rzadkość. Zalety OIS są niepodważalne – dzięki stabilizacji łatwiej robić wyraźne zdjęcia, przede wszystkim zaś funkcja ta odpowiada za stabilne, pozbawione drgań wideo. Smartfony bez OIS zbyt często narażają widza nagranego filmiku na „trzęsienie ziemi”, obraz skacze, że aż boli na to patrzeć. Z Galaxy A53 5G, który dodatkowo korzysta z elektronicznego wspomagania VDIS, nie grozi yo nam – można rejestrować wyraziste nagrania UHD 4K w 30 fps bez drgań, nawet w słabym oświetleniu.

Aparaty w Galaxy A53 5G mają też kilka innych zalet – można nimi robić zdjęcia z zoomem cyfrowym do 10x, nagrywać wideo slow motion w 240 klatkach na sekundę, a na entuzjastów selfie czeka świetny aparat o rozdzielczości aż 32 Mpix (f/2,2). Chodzi zresztą nie tylko o zdjęcia – przedni aparat zapewni doskonała jakość w połączeniach wideo. W rozmowie w pracy przez MS Teams lub przed znajomymi na WhatsApp zaprezentujemy się jak najlepiej.

Nowy procesor pozwala też na realizację bardziej skomplikowanych działań, jak tryb nocny, który automatycznie scala nawet 12 ujęć, zwiększając wyrazistość i zmniejszając szumy.

Długo pracuje, szybko się ładuje

Galaxy A53 5G ma akumulator 5000 mAh, więc o długi czas nie trzeba się martwić. Połączenie takiej pojemności i energooszczędnego układu 5 nm sprawia, że bez problemu można liczyć na kilkanaście godzin odtwarzania wideo, ponad 40 godzin rozmów i nawet 60 godzin słuchania muzyki przez Bluetooth. Dodatkowy czas pracy zapewniają własne rozwiązania Samsung, jak adaptacyjne tryb oszczędzania energii, który dostosowuje się do tego, jak korzystamy ze smartfonu.

Dzięki ładowaniu o mocy 25 W można w przerwie na kawę szybko doładować telefon na kilka kolejnych godzin działania.

Galaxy A53 5G żyje w ekosystemie

Wymagający entuzjaści technologii rzadko poprzestają na smartfonach. Dobrym uzupełnieniem Galaxy A53 5G, tak jak każdego innego smartfonu Samsung, będą ekosystemowe urządzenia producenta, jak smartwatch Galaxy Watch4 czy słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds. Wybierając je razem, mamy pewność bezawaryjnego, płynnego działania i wsparcia dla wszystkich funkcji.

Akcesoria stają się przedłużeniem smartfonu – na przykład Galaxy Watch4 będzie nieustannie monitorował kondycję i aktywność użytkownika, a Galaxy A53 5G wraz z aplikacją Samsung Health na bieżąco przekaże wszystkie ważne komunikaty, bez opóźnień, bez obaw, że coś nie zadziała. To też się liczy na plus.



Dlaczego Samsung Galaxy A53 5G?

Nie twierdzimy, że Galaxy A53 5G jest jednym możliwym wyborem wśród telefonów 5G ze średniej półki. Jednak popularność poprzednich generacji smartfonów z tej serii mówi sama za siebie, a bliższe przyjrzenie się możliwościom nowego Galaxy A53 5G nie pozostawia wątpliwości. To naprawdę dobry wybór, dający za stosunkowo przystępną cenę wiele funkcji znanych z topowych modeli. Dla wymagających i oszczędnych, poszukiwania idealnego telefonu 5G mogą się tu właśnie zakończyć...

Artykuł powstał we współpracy z firmą Samsung.

