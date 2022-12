Asus Zenfone 9 z aktualizacją do Androida 13

Niecały miesiąc temu Asus udostępnił terminarz, pokazujący kiedy poszczególne modele mogą spodziewać się aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania. Zenfone 9 otrzymuje ją już teraz.

Asus jeszcze w sierpniu rozpoczął program beta testów dla Androida 13 na flagowych smartfonach Asus Zenfone 9. W połowie listopada pisaliśmy o tym, że producent udostępnił listę modeli, które dostaną aktualizację do najnowszej wersji systemu wraz z przybliżonymi datami, kiedy będzie to się odbywać.

Android 13 trafia do Asusa Zenfone 9

W zeszłym miesiącu zostaliśmy poinformowani o tym, że aktualizacja do Androida 13 dla urządzenia Asus Zenfone 9 odbędzie się już w grudniu 2022. Producent spełnia swoją obietnicę i już od wczoraj pierwsi użytkownicy mogą pobrać nową wersję systemu.

Nowa aktualizacja opatrzona jest kodem WW_33.0804.2060.65 i zawiera security patch z 5 grudnia 2022 roku. Użytkownicy, którzy mogą pobrać nowy system i zdecydują się to uczynić natrafią na krótki tutorial, który wspomina najważniejsze funkcje, jakie zostały wprowadzone. Mowa tu chociażby o konieczności uzyskania uprawnień przez aplikacje zaraz po pobraniu, by mogły wyświetlać powiadomienia. Ponadto, pojawi się opcja kopiowania i wklejania treści między dwoma urządzeniami. Wraz z Androidem 13 będzie można lepiej zadbać o swoją prywatność poprzez wybór, do których dokładnie zdjęć może mieć aplikacja dostęp (zamiast pozwalać na dostęp do całej galerii) oraz pojawi się możliwość przypisania różnych języków do konkretnych aplikacji.

Aktualizacja dla Zenfone 9 to dopiero początek programu wdrażania Androida 13 do smartfonów marki Asus. Już w styczniu nowego oprogramowania doczeka się Zenfone 8 i Zenfone 8 Flip. Z kolei gamingowe smartfony producenta poczekają na aktualizację do 1. kwartału 2023 roku. Mowa tu o modelach:

Asus ROG Phone 6D

Asus ROG Phone 6D Ultimate

Asus ROG Phone 6

Asus ROG Phone 6 Pro

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5 Pro

