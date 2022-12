Motorola pokazała nową edycję Moto G Play

Motoroloa oficjalnie zaprezentowała smartfon Moto G Play w wersji na rok 2023. Urządzenie ma duży ekran HD oraz baterię o pojemności 5000 mAh.

Motorola Moto G Play (2023) to najnowszy niedrogi model tej marki. Smartfon ma wymiary 167,24 x 76,54 x 9,36 mm i waży 203 g. Z przodu znajduje się 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 90 Hz. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.4). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 16 Mpix i ma do towarzystwa dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix, makro i czujnik głębi.

Wewnątrz odpornej na zachlapanie (IP52) obudowy pracuje układ MediaTek Helio G37, który współpracuje z 3 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć o dodatkowe 512 GB za pomocą karty pamięci microSD. Moto G Play pozwala na korzystanie z sieci LTE, oferuje też łączność Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5. Nie ma w nim za to NFC. Urządzenie zostało również wyposażone w odbiornik GPS, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm oraz zamontowany w przycisku zasilania czytnik linii papilarnych.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 10 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem My UX.

Dostępność i cena

Motorola Moto G Play (2023) w kolorze Deep Indigo trafi do sprzedaży w USA 12 stycznia przyszłego roku. Cena urządzenia wyniesie 169,99 dolara (761 zł).

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola