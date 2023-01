Samsung Galaxy S23. Poznaliśmy specyfikację jeszcze przed premierą

Najnowsze flagowce Samsunga już niedługo ukażą się na rynku. Jednak już teraz wyciekły kluczowe informacje o urządzeniu. Wiele z nich jest potwierdzeniem wcześniejszych plotek.

Temperatury w zimie są niskie, lecz często atmosferę podgrzewa Samsung prezentacją swoich flagowych smartfonów. Ta odbędzie się już na początku przyszłego miesiąca. Samsung jakiś czas temu potwierdził, że ich nowe smartfony zostaną zaprezentowane już 1 lutego 2023 roku. Co więcej, będzie to pierwsze wydarzenie Unpacked od trzech lat, które odbędzie się również w formie offline.

Samsung S23 - kluczowe specyfikacje

Już od dłuższego czasu się o tym mówi, jednak teraz staje się pewne, że S23 Ultra zostanie zaopatrzony w matrycę 200 Mpix, o której już wcześniej pisaliśmy. Nie będzie jednak ona odosobniona. Pojawi się również obiektyw szerokokątny z sensorem 12 Mpix oraz dwa moduły 10 Mpix z funkcją teleobiektywu: jeden z przybliżeniem optycznym x3, a drugi z dziesięciokrotnym.

Nieco słabiej będzie to wyglądać w przypadku S23 i S23 Plus. Oba modele zostaną zaopatrzone w taką samą konfigurację trzech aparatów z głównym 50 Mpix na czele. Na pokładzie znajdą się jeszcze dwa moduły: 12 Mpix szerokokątny i 10 Mpix z funkcją teleobiektywu i trzykrotnym przybliżeniem.

Nie będzie żadnym zaskoczeniem, że model Ultra skorzysta z największego wyświetlacza z całej tej trójki. Będzie to OLED o rozdzielczości QHD+ i przekątnej 6,87 cala oraz wsparciem dla odświeżania 120 Hz. W przypadku S23 i S23 Plus będziemy mieli do czynienia z wyświetlaczami o przekątnych odpowiednio 6,1 i 6,6 cala w rozdzielczości FHD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Wszystkie trzy modele będą miały wycięcie typu punch hole, w którym znajdzie się aparat przedni 12 Mpix.

Wszystkie modele będą zaopatrzone we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. A przynajmniej te, które wyjdą we Francji i w Niemczech, gdyż to stamtąd pochodzą przecieki. Jak wiadomo, Samsung w przeszłości lubił wypuszczać swoje modele z Exynosem w niektórych krajach. S23 Ultra będzie miał do dyspozycji 8 lub 12 GB RAM przy 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wbudowanej. Z kolei S23 i S23 Plus zaoferują użytkownikom 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB (S23) i 256 GB lub 512 GB (S23 Plus) pamięci wbudowanej.

W kwestii baterii będzie lepiej niż w zeszłym roku, lecz nadal słabiej niż dwa lata temu. S23 skorzysta z akumulatora 3900 mAh. W przypadku S23 Plus będziemy mieli do czynienia z ogniwem o pojemności 4700 mAh, a S23 Ultra zostanie zaopatrzony w baterię 5000 mAh. Modele S23 Plus i S23 Ultra dostaną wsparcie szybkiego ładowanie 45 W, podczas gdy użytkownicy S23 będą musieli zadowolić się zaledwie 25 W.

Zobacz: iPhone nagle wybuchł. O krok od tragedii

Zobacz: Play pogryzł się z Polsatem. Stacja musi spamować przeprosinami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: @BillbillKun, Telepolis (Marian Szutiak)

Źródło tekstu: The Verge