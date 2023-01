Play pogryzł się z Polsatem. Stacja musi spamować przeprosinami

Polsat News musi przez dwa tygodnie przepraszać operatora sieci Play. To efekt sprawy sądowej, którą Fioletowi wytoczyli stacji informacyjnej należącej do Grupy Polsat Plus.

Od kilku dni wieczorne wydanie programu "Wydarzenia" na kanale Polsat News (godz. 18:50) poprzedzone jest kilkusekundową planszą z przeprosinami Telewizji Polsat – informują Wirtualnemedia.pl. To efekt przegranego przez stację sporu sądowego ze spółką P4, operatorem sieci Play. Jak wyjaśniła Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play, przeprosiny te mają być przez 14 dni nadawane przed głównym wydaniem Wydarzeń w Polsat News.

Polsat reklamował Plusa w niewłaściwy sposób

Z treści emitowanego przez Polsat News komunikatu z przeprosinami dowiadujemy się, że na paskach informacyjnych na tym kanale reklamowane były usługi sieci Plus. Problem polegał na tym, że reklamy te nie były w żaden sposób oznaczone, więc można było odnieść wrażenie, że są to neutralne informacje. Fioletowy operator uznał najwyraźniej, że doszło w ten sposób do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, i skierował sprawę do sądu.

Sąd przyznał rację spółce P4. Konsekwencją wydanego wyroku są przeprosiny Telewizji Polsat, emitowane na kanale Polsat News (i tylko tam).

Telewizja Polsat przeprasza operatora sieci Play – spółkę P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za działania polegające na emisji na paskach informacyjnych w kanale Polsat News reklamy usług sieci telefonii komórkowej Plus w sposób sugerujący, że stanowią one neutralną informację, co stanowiło naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

– czytamy na planszy przed Wydarzeniami

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl