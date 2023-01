Play kusi darmowymi ratami. Taniej smartfony Samsung i Motorola

W Play wystartowała noworoczna promocja dla osób, które zechcą przenieść swój numer telefonu do fioletowego operatora. Kupując ofertę abonamentową mogą oni dostać do 6 rat gratis na smartfony marek Samsung i Motorola, a także inne atrakcyjne prezenty.

Do 6 rat gratis na smartfony Samsunga i Motoroli

Każdy, kto zdecyduje się przenieść swój numer do Play do taryf abonamentowych M, L lub Homebox, może zaoszczędzić na wybranym przed siebie smartfonie. Warunkiem jest to, by był to produkt Samsunga lub Motoroli. Na osoby, które wybiorą ofertę abonamentową M, czekają 3 raty gratis, natomiast przy wyborze oferty L lub Homebox, zyskać można 6 raz za darmo.

Fioletowy operator w szczególności poleca takie urządzenia, jak:

Do wyboru jest także kilkadziesiąt innych modeli obu producentów, które również podlegają promocji.

Przenieś numer i nie płać abonamentu nawet pół roku

Z noworocznej oferty Play można skorzystać nawet na pół roku przed końcem umowy u obecnego operatora, nie ponosząc za to dodatkowych kosztów. Przez ten czas do momentu faktycznego przeniesienia numeru abonament za usługi Play wyniesie 0 zł. Wystarczy przełożyć fioletową kartę SIM otrzymaną przy podpisaniu umowy do nowego urządzenia i można korzystać ze wszystkich usług w abonamencie Play, w tym dużą paczką danych.

2 razy więcej GB na dwa lata

Aby w pełni cieszyć się swoim nowym telefonem, Play proponuje też nawet 300 GB Internetu miesięcznie do wykorzystania. Ma to pomóc klientom fioletowego operatora w swobodnym korzystaniu z telefonu, umożliwiając im pozostanie w kontakcie z bliskimi, pracę i naukę zdalną, a także korzystanie z cyfrowej rozrywki według własnego uznania.

Z tego powodu Play podwaja paczki gigabajtów z pełną prędkością w abonamentach. Dzięki temu do dyspozycji klientów w ofercie:

M jest 120 GB zamiast 60 GB,

zamiast 60 GB, L jest 240 GB zamiast 120 GB,

zamiast 120 GB, Homebox jest 300 GB zamiast 150 GB.

Raty 0%

Play rozkłada opłatę za smartfon na raty 0%. Ich spłata następuje razem z opłatami za usługi telekomunikacyjne na jednej fakturze, którą można łatwo i bezpiecznie opłacić na przykład z poziomu aplikacji Play24.

Play360 to jeszcze więcej możliwości

Wybierając ofertę w Play warto też zainteresować się pakietem Play360. To zbiór usług w jednej korzystnej cenie. W jego skład wchodzi profesjonalna naprawa telefonu, możliwość korzystania z Nawigacji Play, dostęp do biblioteki Legimi z e-bookami i audiobookami czy priorytetowe połączenie z konsultantem.

Szczegóły promocji oraz możliwość skorzystania z nich dostępne są w salonach, poprzez infolinię operatora pod numerem 790 500 500 oraz na stronie play.pl.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play