Plus: nowa okazja na darmowe 1500 GB

Plus po raz kolejny przedłużył promocję, dzięki której w ofercie na kartę można zgarnąć łącznie 1500 GB. Okazja czeka także na użytkowników Plusha. Nowy, styczniowy regulamin potwierdza szczegóły i przedłużenie terminu, w którym można włączyć promocję.

W maju 2022 r. Plus ogłosił promocję o nazwie „Nawet 1500 GB na lata”, skierowaną do użytkowników ofert Plus Na Kartę (Plus Elastyczna) oraz Plush na Kartę (Nowy Plush). Pierwotnie miała ona obowiązywać tylko do końca czerwca. Później jednak operator przedłużył akcję, jako nową datę końca dostępności oferty wyznaczając 30 grudnia. Minął i ten termin, a okazja wciąż była dostępna na stronie Plusa, zaś z nieoficjalnych doniesień wynikało, że użytkownicy zyskają kolejne miesiące na skorzystanie z okazji. Operator dotąd zwlekał jednak z zamieszczeniem nowego regulaminu promocji. W końcu jednak dokument pojawił trafił na stronę Plusa.

W nowym regulaminie termin, do którego będzie można włączyć promocję, ustalony został na 31 marca 2023 r. Oferta dotyczy Plusa i Plusha.

Jak zgarnąć 1500 GB w Plusie?

Na obiecywane przez Plusa 1500 GB składają się dwa oddzielne pakiety na transmisję danych:

pakiet 1200 GB , który będzie przyznawany 12 razy w paczkach po 100 GB , raz w miesiącu,

, który będzie przyznawany 12 razy w paczkach po , raz w miesiącu, pakiet 300 GB, który zostanie przyznany jednorazowo po zachowaniu ciągłości włączonego pakietu i nieprzerwanym korzystaniu z 12 paczek po 100 GB.

Warunkiem zachowania ciągłości jest aktywny pakiet Bez Limitu za minimalną kwotę 30 złotych. W tym najniższym pakiecie użytkownik dostaje podstawowe 15 GB i dodatkowe 15 GB z doładowania, czyli łącznie 30 GB. Do tego dodawane są jeszcze gigabajty z promocji „1500 GB”.

Pakiet bonusowy 300 GB zostanie przyznany automatycznie po 30 dniach od uaktywnienia się ostatniego, dwunastego pakietu 100 GB.

Co jest jednak najważniejsze, niewykorzystane GB nie przepadają, jak to bywa w podobnych promocjach. Jeśli w danym miesiącu nie zużyje się całego pakietu 100 GB, to pozostałe jednostki przechodzą na kolejny miesiąc. Ze skumulowanych gigabajtów będzie można korzystać tak długo, jak długo ważny będzie pakiet Bez Limitu za minimum 30 złotych, aż do ostatniego gigabajta. Dzięki temu z przyznanych 1500 GB będzie można korzystać nie rok, ale przez lata.

Aby otrzymać dodatkowe gigabajty wystarczy:

kupić nowy starter albo korzystać już z oferty Plus lub Plush na kartę ,

, w przypadku obecnych klientów, którzy nie korzystają z taryfy Plus Elastyczna – włączyć ją kodem *147*27# (koszt 5 zł),

*147*27# (koszt 5 zł), włączyć promocję „1500 GB na lata” kodem *136*11*1500#,

„1500 GB na lata” kodem *136*11*1500#, utrzymywać aktywny pakiet Bez Limitu za minimalną kwotę 30 złotych – można go włączyć kodem *136*11*9096# lub za 40 zł – kodem *136*11*9203#.

