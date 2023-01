Orange z nowym bonusem. Czeka ładna paczka gigabajtów

Nadeszła środa, czas więc zajrzeć do aplikacji Mój Orange i sprawdzić, co tym razem przygotował pomarańczowy operator. Od dziś na klientów czeka suta paczka gigabajtów.

Od dziś przez następne dni na abonamentowych klientów Orange, którzy dodatkowo mają aplikacje „Mój Orange” i są do niej w pełni zalogowani, czeka bonus przyznawany w cyklicznej akcji „Środy z Mój Orange”. W tym tygodniu jest to pakiet 20 GB internetu.

Warto jednak pamiętać, że od jakiegoś czasu operator ma w zwyczaju rozdawać różne prezenty w zależności od oferty według sobie tylko znanego klucza – jedni dostawali darmowe gigabajty, a inni voucher ze zniżką lub darmowe dwa miesiące jednej z usług. Tak też może być i tym razem. Niewykluczone więc, że część użytkowników swoich 20 GB niestety nie będzie mogła odebrać.

Jak odebrać darmowe 20 GB w Orange?

Ci, którzy w aplikacji „Mój Orange", w zakładce „Dla Ciebie” odnaleźli banerek zachęcający do odebrania gigabajtów, mają na to czas do przyszłego wtorku 10 stycznia 2023 r. Wystarczy tylko kliknąć, potwierdzając odbiór prezentu. Darmową paczkę można wykorzystać na dowolne cele, ale tylko na terenie Polski, a jej ważność obowiązuje do końca cyklu rozliczeniowego.

Bonusowe gigabajty schodzą z konta jako pierwsze przed pakietem obowiązującym dla danej oferty. Akcja nie jest dostępna dla klientów na kartę, ale dla nich Orange przygotował inną okazję.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: wł.