Orange ma kolejny prezent. Ułatwi korzystanie z usług

Orange przygotował styczniową niespodziankę dla użytkowników pomarańczowej oferty na kartę. Doładowanie konta kwotą od 5 zł w górę daje teraz dwa razy więcej czasu na połączenia wychodzące.

Orange skąpi promocji dla karciarzy? No to proszę. Właśnie rusza oferta, dzięki której można otrzymać 2x więcej czasu na połączenia. Dostępna jest ona dla użytkowników z taryfami Orange YES, Orange POP i Orange Free na kartę.

Jak skorzystać z promocji?

Promocja w ofercie Orange na kartę trwa od 4 do 31 stycznia 2023 roku. W tym czasie doładowanie konta głównego kwotą co najmniej 5 zł, wykonane za pomocą aplikacji lub konta Mój Orange, a także na stronie www.doladowania.orange.pl będzie premiowane dwa razy dłuższym czasem na wykonywanie połączeń. W taryfach Orange Free na Kartę oraz Orange POP będą to:

4 dni po doładowaniu za 5 zł,

po doładowaniu za 5 zł, 10 dni po doładowaniu za 10 zł,

po doładowaniu za 10 zł, 62 dni po doładowaniu za 25 zł,

po doładowaniu za 25 zł, 62 dni po doładowaniu za 30 zł,

po doładowaniu za 30 zł, 80 dni po doładowaniu za 40 zł,

po doładowaniu za 40 zł, 186 dni po doładowaniu za 50 zł,

po doładowaniu za 50 zł, 310 dni po doładowaniu za 100 zł,

po doładowaniu za 100 zł, 620 dni po doładowaniu za 200 zł.

W taryfie Orange YES wygląda to tak:

10 dni po doładowaniu za 5 zł,

po doładowaniu za 5 zł, 20 dni po doładowaniu za 10 zł,

po doładowaniu za 10 zł, 50 dni po doładowaniu za 25 zł,

po doładowaniu za 25 zł, 60 dni po doładowaniu za 30 zł,

po doładowaniu za 30 zł, 80 dni po doładowaniu za 40 zł,

po doładowaniu za 40 zł, 100 dni po doładowaniu za 50 zł,

po doładowaniu za 50 zł, 200 dni po doładowaniu za 100 zł,

po doładowaniu za 100 zł, 400 dni po doładowaniu za 200 zł.

Dany numer telefonu może skorzystać z promocji tylko raz. Promocja zostanie włączona automatycznie, więc poza doładowaniem konta w odpowiedni sposób nie trzeba wykonywać żadnych innych czynności. W taryfie Orange Free na Kartę dwukrotnie zostanie również wydłużona ważność bonusowych gigabajtów.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w jej regulaminie.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange