Honor 90 i Honor 90 Pro z aparatem 200 Mpix zaprezentowane

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma Honor zaprezentowała dwa nowe smartfony z wysokiej półki: Honor 90 i Honor 90 Pro. Telefony kuszą dużymi ekranami OLED, szybkimi układami oraz aparatami 200 Mpix.

Honor 90 i Honor 90 Pro to następcy numerkowej serii marki, reprezentowanej przez telefony z serii Honor 80. Nowa generacja debiutuje w Chinach, ale na pewno trafi także do Europy.

Nowe telefony Honora są podobne z wyglądu, choć różnią się kształtem wysp fotograficznych. Niemal identyczne są kształty obudowy z zaokrąglonymi krawędziami ekranu. Duża część specyfikacji telefonów też się pokrywa.

Honor 90 to model z ekranem OLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ (1200 x 2664) i odświeżaniu 120 Hz. W Honorze 90 Pro przekątna jest wyższa – to 6,78 cala, podobnie jak i rozdzielczość (1224 x 2700). Obydwa smartfony zapewniają jasność maksymalną do 1600 nitów, 100% pokrycia przestrzeni DCI-P3 oraz modulację PWM na poziomie 3840 Hz. W ekrany wkomponowany jest czytnik linii papilarnych,

Honor 90

Druga różnica między telefonami dotyczy układów SoC. W Honorze 90 znalazł się Snapdragon 7 Gen 1, natomiast sercem modelu Pro jest Snapdragon 8+ Gen 1. Telefony wyposażone są w 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Honor 90 Pro

Zarówno Honor 90, jak i model Honor 90 Pro, wyposażone są w główny aparat 200 Mpix (1/1.4, piksele łączone do 2,24 µm, przysłona f/1,9). W obydwu znalazł się także aparat szerokokątny 12 Mpix (f/2,2), natomiast trzecia jednostka to w Honorze 90 czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4), natomiast w modelu Honor 90 Pro aparat 32 Mpix z teleobiektywem. Przedni aparat ma w obydwu przypadkach 50 Mpix (f/2,4), ale w modelu Pro jest dodatkowy czujnik 2 Mpix.

Na obudowach telefonów znalazło się miejsce na głośniki stereo, nie ma jednak wyjść audio 3,5 mm. Obydwa modele zapewniają łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 66 W w modelu Honor 90 oraz 90 W w Honorze 90 Pro.

Nowe smartfony z linii Honor 90 pracują pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem MagicOS 7.1, w którym w globalnej wersji nie powinno zabraknąć aplikacji Google.

Telefony Honor 90 i Honor 90 Pro dostępne są w kolorach czarnym, zielonym, srebrnym oraz niebieskim. Podstawowy model Honor 90 z 12 + 256 GB kosztuje w Chinach 2499 juanów (niecałe 1500 zł), ceny za Honora 90 Pro zaczynają się od 3299 juanów (1972 zł) za model 12 + 256 GB.

Zobacz: Xiaomi zapowiada Redmi Note 12T Pro. Wygląda znajomo, ale są różnice

Zobacz: Tajemniczy Samsung pojawia się w Geekbench

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Fone Arena