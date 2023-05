Tajemniczy Samsung pojawia się w Geekbench

Tajemniczy nowy Samsung pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Nowy smartfon będzie miał nowy układ Exynos 2300.

Koreańczycy są jedyną konkurencją TMSC w dziedzinie produkcji nowych układów. Na polu projektowania jednak tak dobrze im nie idzie. Exynosy rzadko kiedy są głównym wyborem producentów. Teraz Samsung szykuje nowy układ mobilny Exynos 2400. Jak to jednak zwykle bywa, pojawi się też mniej kosztowny i słabszy układ. Będzie to Exynos 2300. Będzie to o tyle ciekawy model, że ma mieć 9 rdzeni. Zwykle widzimy układy ośmiordzeniowe.

Tajemniczy Samsung z nowym Exynosem w Geekbench

Jak dokładnie będzie prezentować się nowy układ? W kwestii architektury możemy się spodziewać, że głównym rdzeniem będzie pojedynczy Cortex-X3 o taktowaniu 3,09 GHz. Towarzyszyć mu będą cztery rdzenie Cortex-A715 o taktowaniu 2,65 GHz. Wszystkiego dopełnią cztery rdzenie Cortex-A510 z taktowaniem 2,1 GHz.

Teraz tajemniczy telefon Samsunga z prawdopodobnie właśnie tym układem pojawił się w Geekbench. W benchmarku Geekbench ML nowe urządzenie zdobyło 456 punktów. Niestety nie można jeszcze stwierdzić o jaki model konkretnie tu chodzi.

